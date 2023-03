Kao i svake prve subote u mjesecu tako se i ove održala još jedna muška molitva krunice na središnjem zagrebačkom trgu.

Inicijativa “Vitezovi bezgrešnog srca Marijina” u sklopu projekta “Muževni budite” unazad nekoliko mjeseci organizira svake prve subote u mjesecu moljenje krunice na glavnom zagrebačkom trgu u kojem sudjeluju deseci muškaraca. Moli se za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce da postanu duhovni autoriteti u obitelji, za predbračnu čistoću i između ostalog za prestanak pobačaja.

Nasuprot molitelja udruga Domino organizira performans “Tiha misa” te postavlja ruže kao simbol žrtava femicida i nasilja nad ženama, piše N1.

Kontraprosvjedu molitelja pridružili su se članovi SDP-a Sabina Glasovac i Predrag Fred Matić.

'Izazivaju jezu među građanima'

Fred Matić dao je izjavu za medije: “Po tko zna koji put ponavljamo da mi protiv onih koji mole nemamo ništa, dapače neka ljudi mole. Samo, bilo bi lijepo da mole prema onome što evanđelje propagira, a to su mir ljubav, razumijevanje, oprost. Međutim, ljudi koji su ovdje izazivaju jezu među građanima jer oni mole za neke stvari koje sigurno ne pripadaju 21. stoljeću. Bilo bi lijepo kad bi čak molili da nas HDZ-ovci više ne kradu, da se smanji inflacija, da branitelji dobiju konačno ustavni zakon. Ali ne, oni se mole protiv kratkih suknjica, protiv toga da žene ne serviraju gulaš točno u 12 sati, za to da žene jako dobro upravljaju usisavačima. To je ono što izaziva jezu”.

“Prije sto godina imali smo jednog simpatičnog mladića s brčićima koji je uzdigao njemačko gospodarstvo, napravio autoceste, a usput propagirao nekakvu agendu kao i ovi ovdje, a to je rezultiralo destinama milijuna mrtvih kasnije. Ne želimo da se to ponovi i neće”, kaže Matić.

Na pitanje smatra li da se situacija oko ženskih prava poboljšava: “Nažalost situacija oko ženskih prava nazaduje. Protiv toga se borimo u Europi. Imali smo jako dobre rezolucije, ali zemlje članice se pozivaju na nacionalne kompetencije kad god je nešto što im se ne sviđa. Naši vladajući kada pređu Breganu su veliki Europejci, ali kad pređu granicu nazad prema Samoboru opet su zatucani. Sve ono što Europa ne želi, to su oni”.

“Sjetimo se i prije nekoliko godina je jedna simpatična bucmasta gospođa je govorila o nekim stavrima koje su zvučale vrlo simpatično na prvu, a kasnije su vratile Hrvatsku u 16. stoljeće. Pametni ljudi razmišljaju o 22. stoljeću ili barem žive u 21. Lomače i te stvari – passe”.

'Masturbirajte, obuzdajte svoje hormone'

Kad je riječ o pravu na pobačaj, Matić kaže: “Naravno da ćemo se zalagati za pravo na pobačaj. U normalnoj državi to uopće ne bi bilo pitanje. Kad gledamo ove ljude preko moramo zaštiti sve jer oni imaju dobru agendu, dobro su financirani i rade na tome da nas vrate nekoliko stoljeća unazad. Nazadnjački pokreti Zapadne Europe i SAD-a izdašno financiraju ovakve udruge i pokrete. Očito da se ne dolazi tu bezveze. Bar dobiju čaj što su tu čučali. To su poznati sendvičari. Oni su spremni na svakakve akcije koje im ili HDZ ili Crkva serviraju i oni su za to spremni. Za jedan sendvič i pola Jane sve ćemo učiniti”.

Zastupnik u Europskom parlamentu naglašava kakva bi trebala biti pozicija muškarca danas: “Uzaludno im ja ponavljam. Što više pridonosiš zajedničkom razvoju obitelji. Što usisavaš, obrišeš prašinu, spremiš ponekad večeru ili ručak, veći su frajer u očima svoje žene nego kad glumiš macho frajera. Ako misliš biti agresivan odi kod Mirka Filipovića i malo se s njim pofajtaj”.

Za Index.hr je dodao: “Ako imaš hormonalnih problema – postoji izraz koji se zove masturbiranje. Moraju i to znati, ali njihovi organizatori su protiv toga. Moraju naći načine da obuzdaju svoje hormone”, zaključio je.