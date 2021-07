Fond za zaštitu okoliša će po novom sufinancirati kupnju kondenzacijskih bojlera i građanima Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije čiji su objekti oštećeni u potresima te kupnju kondenzacijskih kotlova.

Poticaji se nastavljaju za građane Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

Javni poziv vrijedan 32 milijuna kuna

Osim kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih ili stambeno-poslovnih zgrada, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će i kupnju te ugradnju kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih ili stambeno-poslovnih zgrada, najavili su iz Fonda.

Na javni poziv, ukupno vrijedan 32 milijuna kuna, mogu se javiti fizičke osobe, odnosno građani koji su vlasnici ili suvlasnici stanova i obiteljskih kuća te upravitelji zgrada koji zastupaju vlasnike ili suvlasnike višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada.

Prijave na javni poziv mogu se dati od 29. srpnja u 9 sati, a poziv traje do kraja kalendarske godine ili do iskorištenja novčanih sredstva.

8000 kuna po stambenoj jedinici

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u iznosu do 80 posto opravdanih troškova. Za nabavu kondenzacijskog bojlera najviše se može dobiti do 8000 kuna po stambenoj jedinici, dok se za nabavu kondenzacijskog kotla može dobiti maksimalno do 4500 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000 kuna po jednoj višestambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi.

Građani čiji su objekti oštećeni u potresima mogu se prijaviti na javni poziv preko sustava za e-Prijave (https://prijave.fzoeu.hr/) na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, poštom ili na prijemni ured Fonda na adresi Radnička cesta 80.

Upravitelji zgrada mogu se prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost lani je sufinancirao kupnju oko 5100 bojlera građanima čiji su domovi stradali u potresu.