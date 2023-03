Ministar gospodarstva Davor Filipović najavio je pad cijena goriva od idućeg tjedna uslijed pada cijena nafte i plina na svjetskom tržištu.

"Volio bih da mogu reći da se energetska kriza privodi kraju. Ne možemo govoriti sve dok traje ruska agresija na Ukrajinu da neće biti poremećaja cijena. Međutim, dobra je okolnost da su se cijene stabilizirale kada govorimo o cijenama plina. Nakon dogovora na europskoj razini i donošenja odluke o ograničenju cijena plina cijene su krenule prema dolje. Jučer su cijene plina bile oko 40 eura po megavat satu, a nekakve su projekcije od 40 do 50 eura tijekom cijele ove godine. Sada je situacija zadovoljavajuća", rekao je Filipović, piše Novi list, te potom dodao:

"Što se tiče cijena goriva one su padale i od sljedećeg tjedna se može očekivati osjetno pojeftinjenje dizela, a ovisno o kretanju cijena na Mediteranu, benzin će biti na istoj razini ili će cijena benzina lagano pasti. Kada smo pomagali građanima i gospodarstvu ograničili smo cijene električne energije. Primjerice u komparaciji cijene u Zagrebu vidimo da samo Budumpešta od europskih metropola ima manju cijenu struje. Kad pogledat podatke o gospodarskom rastu, vidimo da smo imali četvrti rast gospodarstva u Europskoj uniji, što znači da smo dobro odgovorili na krizu".

'Vesele me nešto niže cijene'

Osvrnuo se i na trgovačke lance te aplikaciju za praćenje cijena.

"Od danas se može vidjeti cijene u deset trgovačkih lanaca. Mi smo od početka imali KTC, Tommy i Konzum, oni su korektno dostavili cijene za oko 350 prioizvoda. Imate cijenu potrošačke košarice s krajem godine i 15. ožujka i veseli me da su cijene nešto niže nego krajem prošle godine. Druge lance smo zvali da se priključe dobrovoljno, ali oni to nisu napravili. Mi smo te cijene popisali i sada će naši građani moći komparirati cijene i vidjeti kome trebaju dati povjerenje", kazao je te odgovorio na pitanje tko će obavljati posao popisivanja cijena i hoće li biti nekih sankcija za trgovačke lance.

"Nema tu nekog tjeranja. Njima je u interesu biti transparentan i korektan prema potrošačima. Imamo ova tri lanca, a ovi drugi to nisu htjeli. Nije mi jasno zašto, ako ništa ne skrivaju, zašto ne dostave cijene. Ne vidim zašto građani ne bi na jednom mjestu mogli komprirati cijene. Živimo u vremenima krize, a Vlada želi pomoći građanima, mislim da to trebaju činiti i gospodarski subjekti. Po trošku od 200 tisuća kuna angažirali smo specijaliziranu tvrtku da radi posao popisivanja cijena do kraja ove godine”, rekao je Filipović i dodao da je do sada 440.000 puta posjećena stranica.