Iz godine u godinu, poslodavci u ugostiteljstvu kukaju kako im nedostaje radnika, no iako je došlo vrijeme da se bore za svakog kuhara, konobara ili spremača, neki nastavljaju po starom pa plaćaju tek toliko da im netko pristane raditi, a još ih i strpaju u smještaj na kakav ne bi pristala ni životinja. O svemu svjedoči priča jednog mladića objavljena na FB stranici "Tražim posao/nudim posao - Dalmacija".

'Plaća je bila izrazito mala, ali okej, nemam iskustva'

Tražio je posao u Splitu i okolici, našao ali dovoljno daleko da mi je bio potreban smještaj, i ispočetka se sve činilo okej. "Došao na posao, prvi radni dan u redu, kao svidio sam im se i oni meni. Plaća izrazito mala s obzirom na satnicu, ali i to je prihvatljivo s obzirom na to da nemam iskustva", počinje svoju priču, No kada je došao do smještaja, uslijedio je šok.

'Tko zna koliko se tu ljudi izredalo'

"Prije posla sam samo ostavio stvari kod ulaznih vrata 'kuće' i odmah odletio na posao pa nisam ni vidio kakvi su uvjeti unutra. Dođem nakon posla oko jedan ujutro u stan i kako ulazim samo sam sve više u šoku. Posteljina nije mijenjala mjesecima, puna prašine i prljavštine, tko zna koliko se tu osoba izredalo. WC školjka u raspadu i ne može se pustiti voda do kraja. Kada puna ruzine i naravno nema mašine, poslodavac očekuje da odjeću perem na ruke.", opisuje.

"Uza sve to nema ni interneta, ali velike pohvale - ima čak jedna utičnica za napuniti mobitel", ironičan je. Dodaje kako razumije da je sezona i da je poslodavcima teško dati ili naći nešto bolje ali "ovo što sam večeras doživio, pa to ne bi dao ni životinji".

Dodaje da kao muškarac može podnijeti lošije uvjete, i ne traži nikakvu deluxe sobu, ali da je ovo van svake granice ljudskosti. " Zaista vas sramota može biti. Otišao sam. čekam autobus i bježim", zaključuje.