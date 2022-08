Danas nas je iznenada napustio novinar i urednik Nove TV, Mislav Bago. Bio je poznat po direktnim i izravnim pitanjima koje je postavljao svojim sugovornicima, tražeći od njih konkretne odgovore, kao i po britkim analizama političkih prilika u Hrvatskoj.

Jedna od njegovih upečatljivih analiza bila je i ona iz prosinca 2021. godine, kada je za Dnevnik Nove TV analizirao predsjednika Zorana Milanovića i njegov rejting.

"Što smo birali, to smo i dobili. On je svoj karakter u predizbornoj kampanji stavio u prvi plan. On je sličan kao i kad je bio predsjednik Vlade. Često se protekle dvije godine njegovog predsjedničkog mandata pitaju ljudi je li ovo kraj. Svaki put ljestvica ide gore i gore. On je to radio i kad je bio predsjednik Vlade. To će trajati. To je Zoran Milanović", rekao je tada.

Odlična analiza Zorana Milanovića

"On još uvijek ima stabilnu potporu. Milanović pokušava raditi nešto što se radi na Zapadu, samo kod nas to nije bilo uobičajeno. Milanović smatra da su neke stvari univerzalno pitanje u politici i da to nije a la carte pravo HDZ-ovaca, SDP-ovaca ili Možemo. On je napravio pravi rusvaj u ove dvije godine što se tiče verbalne komunikacije. Nema s kime se nije posvađao", objasnio je.

U analizi je istaknuo da Hrvati nisu naučili na tako izravne političare. "Naučili smo se na političare koji govore metajezikom - tri sata mogu pričati, a ništa ne doznaš. On što kaže, mislim, da to i misli. Mora biti svjestan činjenice dužnosti koju obnaša. On je predsjednik Republike. Kada razgovara rječnikom društva s Trnja, gdje je odrastao, to nije predsjednički. Mora biti svjestan da ako njegovu retoriku počnu primjenjivati ostali, pa kako će sve to izgledati. Kod njega je nebo granica", naveo je Bago.

"Činjenica je da je Milanović vjerojatno jedini političar u Hrvatskoj koji kaže to što misli. Za razliku od ostalih koje pratim pa nisam siguran je li to što misle kažu ili imaju neku svoju treću varijantu", izjavio je Mislav Bago.

Neustrašiv odgovor Sanaderu

Bago je poznat i po jednoj moćnoj rečenici koju je izrekao bivšem premijeru Ivi Sanaderu. U vrijeme kada je još radio na HRT-u, a kada je Sanader bio na vrhuncu moći i kada su svi strepili pred njim, Mislav Bago bez ustručavanja mu je poručio da ga on neće učiti kućnom odgoju. "Nećete vi mene učiti kućnom odgoju, gospodine Sanader", kazao je Mislav Bago.

Sanadera i Milanovića komentirao je i u intervjuu za Večernji list 2020. godine. Na pitanje što je po njemu dobar sugovornik i koje bi hrvatske političare izdvojio kao takve, Bago je odgovorio da su svi na svoj način i dobri i loši. "Recimo, predsjednik Milanović zna biti zahtjevan sugovornik jer treba pratiti njegov tijek misli. Ivo Sanader bio je isto takav", rekao je.

Kada je još radio na HRT-u, u svibnju 2007. godine, emisija Otvoreno odlučila se baviti poznatima te njihovim pravom na privatnost. Tada je bago ugostio Josipa Radeljaka, i to u trenutku njegovog razvoda od Vlatke Pokos. Bago je Radeljaka, između ostalog, ispitivao i je li istina da ju je istjerao iz stana golu i bosu, a pred kraj emisije Radeljak je dramatično skinuo prsten i bacio ga na pod studija.