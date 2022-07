Turistička sezona bliži se vrhuncu i sluti na obaranje rezultata one rekordne iz 2019. godine, barem što se tiče broja gostiju i noćenja. Ponovno na Jadranu dominiraju strani turisti, pogotovo u hotelskom smještaju. Obilježje ove sezone, prve koja se odvija u "starim" pretpandemijskim uvjetima bez ikakvih restrikcija, jest skupoća. Rastuća inflacija, potaknuta globalnim postpandemijskim gospodarskim poremećajima, divljanjem cijena energenata i ratom u Ukrajini, rezultirala je lančanim poskupljenjima. Još pred početak turističke sezone govorilo se o rastu cijena od 30 posto.

Stranim gostima, kojima je hrvatski turizam isključivo okrenut i podređen, ovdašnje cijene u turističkoj sezoni još uvijek su prihvatljive. No, dok prosječnoj njemačkoj, pa i češkoj ili poljskoj četveročlanoj obitelji još nije problem platiti oko 2000 eura za sedmodnevni hotelski smještaj na Jadranu, hrvatskim građanima iz ljeta u ljeto njihovo more biva sve udaljenije. Osim ako sami nemaju neki apartman ili vikendicu na obali ili ako na Jadranu rade kao sezonski radnici.

Više od polovine Hrvata ne može si priuštiti ljetovanje

Podaci Eurostata kazuju da više od polovine građana Hrvatske (51,3 posto) starijih od 16 godina nisu u mogućnosti priuštiti si sedam dana ljetovanja, odnosno godišnjeg odmora izvan mjesta u kojemu žive. Statistika ne znači, pak, da si mnogi, koji na papiru to ne mogu, u stvarnosti ipak neće (ili već nisu) priuštiti ljetovanje. Ugrubo smo izračunali koliko će domaće (avan)turiste ovoga ljeta koštati sedam dana odmora na domaćoj obali.

Za simulaciju smo uzeli četveročlanu obitelj (roditelji i dvoje maloljetne djece) koja u špici sezone (od polovice srpnja do polovice kolovoza) ljetuje na Braču u privatnom smještaju. Brač smo uzeli u obzir zbog troškova prijevoza trajektom, ali i činjenice da nije niti među najskupljim, a ni najjeftiijim otocima. Iz toga svatko može oduzimanjem ili dodavanjem pojedinih troškova okvirno vidjeti koliko bi ih koštalo slično ljetovanje. Pa krenimo redom…

1. SMJEŠTAJ: 4205 KUNA

Na Braču se apartman za četveročlanu obitelj i u aranžmanu sa sedam noćenja na vrhuncu sezone može naći i za 80 eura. To je ukupan iznos od 560 eura, odnosno 4205 kuna prema sadašnjem tečaju Hrvatske narodne banke. Taj iznos dodatno, ali neznatno, podižu i iznosi naknada poput boravišne pristojbe. Dakako, cijene su često i puno veće, ali provjerili smo i apartmani se mogu naći i po 20 eura po osobi.

2. GORIVO: 900 KUNA

Uzeli smo u obzir da obitelj na more putuje automobilom i ide autocestom od Zagreba do Splita. Razdaljina je 410 kilometara, a uz prosječnu potrošnju od osam litara na 100 kilometara (benzinac, tijekom vožnje uključen klima-uređaj...) došli smo do izračuna da je riječ o potrošnji 32,8 litara u jednom, odnosno 65,6 litara u oba smjera. Prema cijeni litre Eurosupera 95 koja će važiti od sutra - 12,03 kune - trošak iznosi 790 kuna. Dodamo li tomu još i vožnju u samom mjestu odmora, trošak goriva možemo mirne duše zaokružiti na 900 kuna.

3. CESTARINA: 362 KUNE

Cijena cestarine od Zagreba do Splita, odnosno čvora Dugopolje, iznosi 181 kunu. U oba smjera to su 362 kune.

4. TRAJEKT: 506 KUNA

Cijena prijevoza trajektom Jadrolinije od Splita do Brača za dvoje odraslih (66 kuna) i dvoje djece (33 kune) te osobni automobil (154 kune) u jednom smjeru iznosi 253 kune, a s povratkom 506 kuna.

5. HRANA I PIĆE: 3300 KUNA

Pod pretpostavkom da naša zamišljena prosječna četveročlana obitelj svakoga dana ruča ili večera vani u prosjeku za 250 kuna (miješana pizza oko 70 kuna, mala plata miješanog mesa oko 150 kuna...) dobivamo sedmodnevni prosječni iznos od 1750 kuna. Ako je cijena kave u prosjeku između 12 i 15 kuna, pod pretpostavkom da roditelji popiju dvije kave dnevno i za to izdvoje 50-ak kuna, u sedam dana to je daljnjih 350 kuna. Djeca će svakoga dana htjeti pojesti barem jedan sladoled s dvije kuglice, pa pod pretpostavkom da je cijena kuglice 12 kuna, računajmo da je to daljnjih 500 kuna u tih sedam dana. Prihvatljivije cijene sokova i piva su između 20 i 25 kuna pa računavši još i stotinjak kuna dnevno za taj trošak, svemu dodajmo još 700 kuna. Ukupno oko 3300 kuna za te izdatke.

6. ŠOPING I DODATNI 'LUKSUZI': 500 KUNA

Svemu ovome dodajmo i moguće troškove kupnje pojedinih namirnica i potrepština u lokalnim trgovinama (gdje se cijene vjerojatno razlikuju od jedne do druge), a ni eventualne dodatne "luksuzne" troškove (kojih može biti, a bez kojih se i može) poput unajmljivanja ležaljki i suncobrana na plaži ili kupnje suvenira. Pretpostavimo da bi to bilo još dodatnih petstotinjak kuna.

Za tjedan dana odmora - 9773 kune

Kad na kraju ove simulacije troškova ljetovanja zamišljene četveročlane obitelji podvučemo crtu, dobivamo iznos od 9773 kune. Pritom se običava povući usporedba s prosječnom plaćom u Hrvatskoj. Posljednja koju je izlistao Državni zavod za statistiku bila je prosječna plaća za travanj u iznosu od 7547 kuna. No, nekako se bližim stvarnosti čini uzeti u obzir medijalnu plaću (iznose one koja se nalazi na samoj sredini kada se izlistaju sve plaća u RH od najviše k najnižoj), a koja je u travnju iznosila 6290 kuna. Po tome ispada da su jedna i pol plaća potrebne četveročlanoj obitelji da si priušti sedam dana Jadrana.

Ponavljamo, u ovoj smo simulaciji za primjer uzeli ljetovanje na Braču koje podrazumijeva i trošak prijevoza trajektom. U Hrvatskoj, dakako, ima i jeftinijeg smještaja i cjenovno povoljnijih destinacija, ali ima i onih znatno skupljih.