Gabriel Escobar, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika, demantirao je tvrdnje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da SAD i NATO preko Ukrajine vode "proxy" rat protiv Rusije, dodajući kako po pitanju odnosa Hrvatske prema Ukrajini djela ipak govore glasnije od riječi.

"Vaš predsjednik je u krivu. Rat u Ukrajini nije "posrednički rat". To je pokušaj pomoći žrtvi ničim izazvane agresije da se obrani", rekao je posebni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan.

"Ne slažemo se s tvrdnjom da je to 'proxy' rat. No, u svakom drugom pogledu Hrvatska je bila na pravoj strani; u svakoj odluci, deklaraciji i djelovanju, od sankcija do podrške obrani Ukrajine. Hrvatska vrlo blisko surađuje sa SAD-om i NATO-om. Komentari su jedna stvar, ali postupci govore sami za sebe", kazao je Escobar.

Escobar se u ponedjeljak u Zagrebu sastao i s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, nakon svog posjeta Beogradu i Prištini.

Izjavio je kako je u Zagreb stigao s ciljem produbljivanja snažne bilateralne suradnje SAD-a i Hrvatske te nastavka bilateralnog dijaloga.

'Volja Hrvata u BiH se treba provesti'

Escobar i Plenković također su podržali što skorije formiranje vlasti na svim nivoima u BiH.

"Podržavam sve konstitutivne narode u BiH da otvoreno i slobodno izraze svoja politička opredjeljenja. Vjerujem da je važno imati čim više političkih opcija i političkih aktera unutar demokratske strukture. Ne želim komentirati izbor Željka Komšića, ali općenito vjerujem da se volja Hrvata u BiH treba čuti i provesti" rekao je Escobar.

Escobar tvrdi da će ekonomski potencijal Zapadnog Balkana može pomoći premostiti političke nesuglasice zemalja regije.

"Definirajuće obilježje Zapadnog Balkana je ogroman ekonomski potencijal. A taj potencijal stvara prilike za rješavanje nekih političkih pitanja. Taj će se potencijal povećati smanjenjem prepreka putovanju i trgovini. Podržavamo sve inicijative koje zbližavaju zemlje, uključujući Berlinski proces, proces proširenja, zajedničko regionalno tržište, SEFTA-u pa čak i Otvoreni Balkan ako je otvoren za sve i u skladu sa zahtjevima EU. Mislim da sve zemlje u regiji imaju potencijala da dosta dobro prođu u 2023. godini", kazao je Escobar.

'Razlog zato ljudi odlaze iz BiH ije multietnički karakter zemlje'

Također je izjavio kako BiH ne može napredovati sve dok ne riješi nagrizajuće pitanje korupcije.

"Razlog zašto ljudi i kompanije odlaze iz BiH nije multietnički karakter zemlje. Ljudi ne odlaze jer ne žele živjeti s Hrvatima, Bošnjacima ili Srbima. Ljudi odlaze jer ne mogu naći posao bez korumpiranih veza. Korupcija ubija zemlju. Bez obzira na to tko dođe na vlast u BiH, mora se hitno pozabaviti pitanjem korupcije. Činjenica je da su neke stranke dio problema. Neke stranke koje su bile na vlasti 30 godina postale su korupcijske stranke. SAD to može pokušati riješiti uz pomoć angažmana i sankcija", zaključio je Escobar.