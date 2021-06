Epidemiologinja HZJZ-a Diana Mayer za HRT je rekla je kako su zadovoljni interesom građana za cijepljenje, koji je i dalje velik. Razlika je samo što se sada za cijepljenje čeka puno kraće.

"Ja ne bih govorila o padu zainteresiranih, samo nije normalno za očekivati da će svaki dan biti krcate ambulante. Sada se samo taj red čekanja smanjio, nije više pet dana nego možete isti tjedan kad se prijavite doći na red za cijepljenje", rekla je.

Govoreći o procjepljenosti, baš kao i ministar Vili Beroš prije dva dana, rekla je da je "procijepljeno gotovo 40 posto stanovništva". No kada se pogledaju brojke, čini se da i epidemiologinja i ministar u te procijepljene odjednom ubrajaju i one koji su primili samo jednu dozu.

"Do sada je cijepljeno milijun i 900 tisuća ljudi što s jednom što s dvije doze. Podaci govore da je gotovo 40 posto odraslog stanovništva procijepljeno. To su lijepe brojke, nisu još uvijek dovoljne, ali vjerujemo da ćemo do kraja lipnja doći i na postotak od 50 posto pa i više", rekla je Mayer.

KB Dubrava otvara vrata

Ipak, na terenu je očito da broj oboljelih pada, osobito onih s najtežim oblikom bolesti.

Smanjuje se i pritisak na bolnički sustav, a KB-u Dubrava, nakon 217 dana, otvara vrata i za ostale pacijente - radit će sve ambulante.

Trenutačno su aktivne tri jedinice intenzivnog liječenja. U bolnici je 110 COVID bolesnika, od kojih su 23 na respiratoru.

"Krećemo s polikliničkim i dijagnostičkim dijelom, i neinvazivnim. Međutim još uvijek je značajan broj teških covid pacijenata ~u jedinicama intenzivnog liječenja i mi ćemo postupno reaktivirati prijem na bolničke odjele, a reaktivacija hitne službe je zadnja faza, rekao je Ivica Lukšić, ravnatelj KB Dubrava. "Ja vjerujem da će sve te tri faze naredne biti gotove do konca mjeseca, da ćemo koncem mjeseca ili početkom srpnja biti u punom pogonu, dodao je Lukšić.