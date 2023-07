Četranestogodišnju Enu Škodu iz Povljane na Pagu od rođenja prati bolest propadanja potkoljenične kosti. Sve što želi je da normalno može hodati i ići u školu.

Do sada je imala čak 23 operacije, a njezina obitelj zbog toga živi od kredita do kredita i od pozajmice do pozajmice.

HZZO pokriva troškove operacija, ali ne i lijekova

HZZO je pokrio troškove Eninih operacija, ali neke od skupih lijekova i odlaske na kontrole u inozemstvo njezina obitelj mora sama platiti. No, sada su financijski posve iscrpljeni i ne preostaje im drugo nego zatražiti pomoć dobrih ljudi kako bi skupili potreban novac za putovanje na kontrolni pregled u Švicarsku na koji bi trebali krenuti već za tri dana.

"Na zadnjoj operaciji su joj spajali koštanu srž, stavljali koštanu srž i upunjavali lijevu potkoljenicu", kazala je za RTL Enina majka Ivana Škoda.

'Idemo iz kredita u kredit, iz duga u dug'

"Mi idemo iz kredita u kredit, od pozajmice do pozajmice, od duga do duga. Jedno digneš, drugo vratiš, tako da se taj krug zatvorio i jednostavno s ovom plaćom ja više ne mogu dobiti kredit da bi omogućio putovanje, liječenje i svu medicinu koju treba kupiti. Mi smo jednostavno iscrpljeni", dodaje Enin otac Marino Škoda.

Ena je završila osmi razred i upisala je Školu za umjetnost i dizajn. Nada se da će kontrolni pregled u Švicarskoj dobro proći.

Svi koji žele pomoći Eni mogu to učiniti ulatom novčane pomoći na račun njezine majke:

Ivana Škoda

Hrvatska poštanska banka

IBAN: HR8223900013211653263

Donacije za Enu Škoda

Račun za donacije iz inozemstva:

Ivana Škoda

Hrvatska poštanska banka

IBAN: HR8223900013211653263

SWIFT/BIC: HPBZHR2X

Donacije za Enu Škoda

