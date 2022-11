Loše vijesti donio nam je Zavod za statistiku, koji je objavio koliko su Hrvati zarađivali u rujnu. Nominalno plaće rastu, ali realno padaju, odnosno, jede ih inflacija, javlja RTL Direkt.

Prosječna neto plaća u rujnu je bila 7623 kune, što je u usporedbi s rujnom lani nominalno više za 7,2 posto, a realno niže za 5%.

Medijalna plaća je 6500 kuna. Po satu je to 43 kune. Najviše su plaće u zračnom prijevozu - 12.580 kuna. Najniže imaju zaštitari 4929 kuna.

Inflacija uvijek pobjeđuje

"Vrlo vjerojatno da je sezona utjecala na rast plaće, a one nešto padaju nakon sezone u onom dijelu plaća koje se odnose na turizam i privatni sektor u cjelini. U srednjem roku, a to je od tri do pet godina, plaće su gubitnici", rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Niti jednom u povijesti rast plaće nije bio brži od rasta cijena. Inflacija uvijek pobjeđuje“, dodao je.