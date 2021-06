Otkako je Tomislav Tomašević preuzeo vlast u Zagrebu, govori se o financijskom ponoru u kojem je metropolu ostavio njegov prethodnik, a da sigurno postoje i skriveni dugovi uvjeren je ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Grad i Holding već nekoliko godina rade s velikim gubicima i tu je gradonačelnik Tomašević u pravu. Sigurno će se u narednim danima i tjednima pokazati da nisu svi računi proknjiženi, da nisu sve obveze vidljive i da će se morati napraviti revizije proračuna i poslovnih knjiga Holdinga.", rekao je za N1.

Iako se nova vlast za sada nije o tome izjasnila, mnogi, uključujući i neke Bandićeve pročelnike, ističu kako je nemoguće izbjeći poskupljenja usluga, no Novotny ističe kako je problem dublji i mora ga se dugoročno riješiti.

Prvi korak je osigurati likvidnost, što se kratkoročno može riješiti samo zaduživanjem.

'Holding je predstavljao vrstu zavoda za zapošljavanje'

"Da, nema drugog izbora. Problemi manjkova kratkoročno se moraju riješiti ne neplaćanjem računa, nego da se Holding zaduži kratkoročno kod banaka. Nažalost u srednjem roku trebaju ozbiljne mjere restrukturiranja gradskih financija. Holding i Zagreb imaju dovoljno imovine, nekoliko puta više imovine nego obveza i ona je beskorisna. Banke će rado kratkoročno financirati grad Zagreb jer grad ima stabilne prihode već godinama, oko 7 milijardi kuna što je puno više od drugih gradova Jugoistočne Europe, ali manje od recimo Graza i Ljubljane. Grad ima kapitala za jednu trećinu ukupnih obveza.", rekao je, a naveo i dugoročno rješenje.

"Holding je predimenzioniran, nisu dosad bili dovoljno efikasni. Predstavljali su vrstu zavoda za zapošljavanje, velik broj ljudi se zapošljavao i učinkovitost te dvije uprave nije bila na razini na kojoj je morala biti u usporedbi s Ljubljanom ili Grazom s kojima se možemo uspoređivati. Prvo treba osigurati likvidnost da se preuzete obveze mogu podmiriti", kaže.

'Zagreb ima 18 milijardi kuna imovine'

Napominje također da Zagreb ima 18 milijardi kuna imovine koje može monetizirati te da postoji velika potreba ulaganja u komunalnu infrastrukturu: “Možda se 50 godina tu ništa nije dogodilo. Investicije moraju biti planirane da se gubici smanje. To bi trebao biti prioritet.".

Kaže da je dovoljno nekoliko mjeseci da revizija utvrdi početno stanje.

“Preporuka je da gradonačelnik ne gubi vrijeme na tome što se dogodilo jučer, da parafraziram “nema starijih novina od jučeračnjih novina”. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Što se tiče prireza, on se može sniziti, ali treba računati na to da onda građani moraju izabrati hoće li imati kvalitetne usluge, a one se moraju platiti. Osnovna poruka Zagrebu i novoj upravi – nema besplatnog ručka, ništa nije besplatno", zaključuje.