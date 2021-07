Odluka Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) da na epidemiološkoj karti hrvatsku obalu označi narančastom bojom izazvala je brojne proteste. Najglasniji su bili u Istri, gdje stručnjaci i političari tvrde kako imaju dobru epidemiološku situaciju te dodaju kako su žrtve neodgovornosti u drugim županijama.

No, razlog takvom bojanju cijele naše obale je to što je ECDC podijelio Hrvatsku na četiri regije: sjevernu, panonsku, jadransku i Grad Zagreb. Postojala je inicijativa da ECDC promijeni kriterije i počne pratiti epidemiološku situaciju po županijama. No, čini se da im to ne pada na pamet.

"Ovakva odluka dogovorena je na razini država članica prošle godine za vrijeme njemačkog predsjedanja. Promatranje svake jedinice zasebno ne bi bilo praktično, jer bi značilo da se u Europskoj uniji treba obrađivati 1500 regija, dok ih je s ovom metodologijom 330", odgovorili su iz ECDC-a za HRT. Na prošloj presici Stožera i Krunoslav Capak je kazao kako su kontaktirali ECDC, ali su dobili odgovor kako bi promatranje naše obale u više regija znaćajno povećao broj prikaza na karti Europe.

ECDC na svojoj epidemiološkoj karti prati 14-dnevnu incidenciju novih slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika te postotak pozitivno testiranih osoba. Prema tim je kriterijima hrvatsko priobalje u narančastoj boji, dok je ostatak zemlje u zelenome, kao i većina europskih zemalja.

U crvenom su Španjolska, Portugal, Nizozemska, Malta i Cipar te dijelovi Grčke, Belgije i Danske. Osim hrvatske obale, u narančastom su dijelovi Francuske, Grčke, Švedske, Norveške, Finske, Danske, Belgije i cijela Irska.