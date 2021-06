U Hrvatskoj su 709 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 81

Preminule su ukupno 8042 osobe

Slovenija skida Hrvatsku s crvene liste

Uskoro javni poziv za cijepljenje, ljudi se neće morati prijavljivati

Istarska županija: 3

10:33 - Troje novozaraženih potvrđeno je u Istri u posljednja 24 sata nakon što su ispitana 262 uzorka brisa na covid-19, dok se iz dana u dan sve više smanjuje broj hospitaliziranih osoba te ih je trenutno 19 u pulskoj Općoj bolnici, izvijestio je u četvrtak istarski Stožer civilne zaštite. "Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitana su 262 uzorka brisa na COVID-19, potvrđene su tri novozaražene osobe, dok su se od jučer oporavile četiri osobe", naveli su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

U mjerama samoizolacije nalazi se 920 osoba, dok je u na Odjelu za infektologiju pulske Opće bolnice na liječenju 19 osoba, a od toga se jedna osoba nalazi u respiracijskom centru. "Situacija ide u povoljnom smjeru i to nam daje vjetar u leđa da počnemo još normalnije živjeti. U ovom trenutku nema razloga da se ništa ne planira, organizatori raznih manifestacija mogu početi s pripremama, epidemiološki okvir je poznat i on je liberalniji od prije desetak dana. Kako stvari stoje od 15. lipnja bit će još liberalniji", izjavio je za Hinu načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac. Podsjetio je da je u svakodnevnom kontaktu s nacionalnim Stožerom civilne zaštite dok epidemiolozi procjenjuju stanje. "Procjepljivanje ide jako dobro, u Istri je iskazan veliki interes i to nam daje pravo razmišljati o stabilnoj sezoni", poručio je Kozlevac.

Međimurska županija: 19

10:32 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata evidentirano je 19 osoba pozitivnih na koronavirus, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite u četvrtak. Ukupno je obrađen 141 uzorak, a udio pozitivnih je 13,4 posto. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzet 59.771 uzorak. Tijekom protekla 24 sata oporavilo se devet osoba. Na današnji dan, ukupan broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji je 166. U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 29 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitaliziran je jedan pacijent, otpušteno ih je devet, a na invazivnoj respiraciji nema pacijenata. U protekla 24 sata nije bilo preminulih osoba. Tijekom jučerašnjeg dana u Međimurju su cijepljene 1403 osobe. Do sad je barem jednom dozom cijepljena 39.161 osoba, odnosno 44,6 posto stanovništva starijeg od 18 godina.

Koprivničko-križevačka županija: 11

10:32 - Na području Koprivničko-križevačke županije potvrđeno je 11 novih slučajeva bolesti covid-19, ozdravilo je pet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi deset osoba, izvijestio je županijski stožer civilne zaštite. Na području županije trenutno su aktivna 53 slučaja bolesti covid-19. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa, na području županije covid-19 potvrđen je kod 8125 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 98 uzoraka sa sumnjom na SARS-CoV-2 virus. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa.

Primorsko-goranska županija: 17

10:31 - U Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ) je 17 novooboljelih od covid-19, 47 osoba je ozdravilo, a jedna je umrla, izvijestio je Stožer civilne zaštite PGŽ u četvrtak. U Županiji je tako sada ukupno 346 osoba oboljelih od covid-19, odnosno za 30 manje. U srijedu je laboratorijski obrađen 531 uzorak brisa, pa je pozitivnih bilo 3,2 posto. I u kliničkom bolničkom centru Rijeka manje je pacijenata na liječenju od covida-19, i to za pet. Liječe se 24 pacijenta, a na respiratoru su dvije osobe.

Zagrebačka županija: 63

10:30 - U Zagrebačkoj županiji su u protekla 24 sata zabilježene 63 novooboljele osobe od covid-19, priopćio je u četvrtak županijski Stožer civilne zaštite. Četrnaest novooboljelih osoba je u Velikoj Gorici, 11 u Zaprešiću, sedam u Samoboru, a po pet novooboljelih je u Dugom Selu i Vrbovcu. Po tri novooboljele osobe su u Svetoj Nedjelji, Svetom Ivanu Zelini, Brdovcu i Pušći. Po dvije novooboljele osobe su u Pisarovini i Rugvici, a po jedna u Ivanić-Gradu, Bistri, Mariji Gorici, Pokupskom i Dubravi. Samoizolacija je izrečena učenicima jednog razreda. Ozdravila je 57 osoba. Trenutno je aktivan 291 slučaj.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do danas do 10 sati evidentirano je 30.167 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječena je 29.801 osoba, a 75 osoba je umrlo, navodi u priopćenju Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije.

Slovenci uskoro skidaju Hrvatsku s crvene liste

9:35 - Europski centar za kontrolu bolesti (ECDC) danas poslijepodne bi trebao objaviti novu kartu europskih zemalja na kojoj Hrvatska više neće biti na crvenoj listi visokog rizika kada je u pitanju pandemija koronavirusa jer je incidencija pala ispod 150, javlja zurnal24.si. Slovenci će odluku o crvenim državama donijeti na sjednici vlade koja će se održati sljedeći tjedan, a stupit će na snagu oko sedam dana poslije, tako da će Hrvatska službeno za Sloveniju do 13.6. ostati crvena. Nakon toga bi putovanja trebala biti olakšana.

"Iako se već kvalificirala za narančastu zemlju, Hrvatska će ostati na našem crvenom popisu sljedeći tjedan. Danas se očekuje kako će ministar zdravstva Janez Poklukar predstaviti rezultat sporazuma s Hrvatskom", piše zurnal24.si. Tvrde da je Istra zelena po europskim standardima, s manje od 25 slučajeva na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna. Primorsko-goranska županija i dalje je crvena, jer je malo iznad granice od 150, a u posljednja dva tjedna incidencija je bila 151. Ostale obalne županije su narančaste.

Uskoro se ljudi neće morati prijavljivati na cijepljenje

“Imamo naručenih oko 2.000 ljudi danas, mislimo da će se svi cijepiti ako će sve ići po planu kao ovih dana”, rekla je Neda Ferenčić Vrban koja cijepi na Velesajmu za N1.

“Nemamo javne pozive, naručivali su ih obiteljski liječnici i preko platforme. Brzo će doći javni poziv jer smo postavili cilj od 50 posto cijepljenih pa je pitanje dana da krene javni poziv da se ne treba prijavljivati, nego ljudi samo dođu, pogotovo nakon ovih pristiglih količina.”

Sisačko-moslavačka županija: 9

9:29 - Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla je 24 sata zabilježeno devet novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19. Kako u dnevnom izvješću navodi Županijski stožer civilne zaštite, četiri novozaražene osobe su iz Novske, po dvije su iz Popovače i Kutine, te jedna osoba iz Petrinje. Stožer u izvješću moli sve stanovnike županije za razumijevanje i odgovornost, te pridržavanje odluka i mjera Nacionalnog stožera, kako bi spriječilo daljnje širenje zarazne bolesti.

Osigurano dodatnih 2.4 milijarde dolara za cjepiva za siromašne zemlje

9:28 - Države i privatni donatori u srijedu su skupili blizu 2.4 milijarde dolara u svrhe programa COVAX za dijeljenje cjepiva, proširivši nastojanja da učine covid cjepiva dostupnijim ljudima u siromašnijim zemljama. Objave, od toga da je otočka nacija Mauricijus donirala 2.500 dolara, do toga da su milijune dolara i doza donirale bogatije zemlje, stigle su tijekom video samita kojemu su domaćin Japan i Savez za cjepiva GAVI, koji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom skrbi o COVAX programu.

Prikupljena sredstva će omogućiti COVAX-u da osigura 1.8 milijardi u cijelosti subvencioniranih doza koje će se dostaviti u zemlje s nižim dohotkom, 2021. i početkom 2022. godine, što će biti dovoljno da štiti 30 posto odraslih u tim zemljama, rekao je GAVI u priopćenju. "Poduzeli smo veliki korak prema 'jednom zaštićenom svijetu', rekao je Jose Manuel Barroso, predsjednik GAVI-ja. Ukupna sredstva GAVI-ja su se novim financiranjem povećala na 9.6 milijardi, dodao je.

Japanski premijer Yoshihide Suga, čija je vlada skupila dodatnih 800 milijuna nazvao je rezultat "izrazito značajnim korakom" prema jednakom pristupu cjepivu. Japan će također donirati oko 30 milijuna doza cjepiva koja su preko COVAX-a proizvedena u zemlji, rekao je. Mreža COVAX-a distribuirala je 77 milijuna doza u 127 zemalja od veljače, no zbog porasta broja slučajeva u svijetu te zbog ograničavanja izvoza cjepiva, mreža je neko vrijeme bila onemogućena.

Španjolski premijer Pedro Sanchez, čija je zemlja donirala 15 milijuna doza i 50 milijuna eura, rekao je: "Vodeći se jedino primjerom, možemo biti učinkoviti u zagovaranju solidarnosti." Australija je rekla da COVAX-u daje dodatnih 50 milijuna australskih dolara, dok su Kanada, Švedska, Francuska i Švicarska bile među ostalim zemljama koje su najavile nove donacije. Filantrop Bill Gates je rekao: "Zemlje s visokim dohotkom rezervirale su više cjepiva nego što ga trebaju. Bez kompromitiranja svojih domaćih planova cijepljenja, ove zemlje mogu biti dio napora u globalnom pristupu cjepivu dijeleći doze viška."

"Ohrabrujem te zemlje da budu otvorene te da se što je prije moguće uključe u dijeljenje jedne milijarde doza u 2021. godini, uglavnom preko GAVI-jevog programa COVAX", rekao je Gates. Fondacija Billa i Melinde Gates kasnije je najavila 50 milijuna dolara donacija za COVAX.