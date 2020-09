DRŽAVNI TAJNIK O NOVIM OSOBNIM ISKAZICAMA: ‘Moguće je da na njima budu još neki podaci’

Nove osobne će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore u obliku prikaza lica i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima

Državni tajnik MUP-a Žarko Katić kazao je u srijedu kako nije isključeno da u čipu koji će biti na novim osobnim iskaznicama budu i podaci vezani uz zdravstvenu i vozačku dozvolu.

Prikaz lica i dva otiska prstiju

“Razmišljali smo o tome, to bi bio značajan iskorak, učinit ćemo sve da tu odluku donesemo do pripreme konačnog teksta zakona, o tome se razmišljalo, rađene su neke projekcije, no nismo se usudili staviti to u prijedlog zakona za prvo čitanje”, odgovorio je Katić zastupnici Anki Mrak Taritaš koju je zanimalo razmišlja li se da u čipu budu spomenuti podaci.

Katić je to rekao u Hrvatskom saboru kojem je predstavio izmjene Zakona o osobnoj iskaznici koji će se primjenjivati od kolovoza 2021., a sukladno Uredbi Europskog parlamenta o jačanju sigurnosti građana. Nove osobne će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore u obliku prikaza lica i dva otiska prstiju u interoperabilnim digitalnim formatima. Osobna iskaznica sve više služi i za druge svrhe, primjerice za putovanja, pa je potrebno ojačati njenu sigurnost, objasnio je Katić zastupnicima.

Bulj: Neka država plati promjenu osobnih iskaznica

Miro Bulj (Most) upozorava da učestalo mijenjanje iskaznica košta građane, pa predlaže da država plati promjenu osobnih iskaznica. Katić odgovara da osobna iskaznica trenutno, ako se radi o redovitom postupku košta 79,50 kuna, te da se uvijek propisuju maksimalni rokovi korištenja. Razmotrit ćemo sve opcije, kazao je državni tajnik, navodeći da moderne tehnologije traže sve sigurnije dokumente s kojima se može pristupati sve većem broju usluga.

Hoće li nova osobna iskaznica koštati isto koliko i danas, Katić nije mogao odgovoriti Dragani Jeckov (SDSS).

“To ne mogu reći u ovom trenutku, odluka će se donijeti temeljem ovoga zakona, nova će osobna biti sofisticiranija, nadam se da će Vlada i ovlašteni izrađivač naći načina da dodatno ne opterećujemo građane”, odgovorio je.

Trajne osobne iskaznice s navršenih 70 godina

Predloženim izmjenama mijenja se dobna granica za izdavanje trajnih osobnih iskaznica, s navršenih 65 podignuta je na 70 godina, dok će se osobna za građane sa 70 godina kao i do sada izdavati s rokom važenja od pet godina.

Propisana je i obveza povlačenja iz uporabe osobnih iskaznica izdanih bez roka važenja koje ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde, rok je 3. kolovoza 2026., dakle pet godina nakon stupanja zakona na snagu.

Omogućilo bi se korištenje elektroničke osobne iskaznice i na mobilnim uređajima i tabletima, ne samo na osobnim računalima kao do sada.

