Državni inspektorat objavio je priopćenje o inspekcijskim nadzorima.

"Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata odmah po zaprimanju informacije o događanju u Rijeci obavila je inspekcijski nadzor u ugostiteljskim objektima i kod distributera u Rijeci. U sklopu inspekcijskih nadzora uzeta su četiri uzorka, svi marke Romerquelle, koji su na analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Ističemo kako u inspekcijskim nadzorima u prometu nije zatečena suspektna serija Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml, a koju je konzumirala osoba sa zadobivenim tjelesnim ozljedama," stoji u priopćenju.

Privremena zabrana prodaje i povlačenje s tržišta

"Slijedom zaprimljenih novih informacija tijekom jučerašnjeg dana o događanjima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sanitarna inspekcija izuzela je jedan uzorak Coca cola, Original taste, Gazirano osvježavajuće bezalkoholno piće, 500 ml, iz samposlužnog aparata te još dva uzorka Coca cola 2 l, Original taste i Zero iz maloprodajne trgovine.

Uzorci su na analizi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Također sanitarna inspekcija obavila je inspekcijski nadzor u trgovačkom društvu u Zagrebu," javljaju iz Inspektorata.

U priopćenju nadalje stoji:

"U cilju zaštite javnozdravstvenog interesa i zaštite zdravlja ljudi, odnosno postojanja sumnje da hrana nije sigurna, a u skladu s Zakonom o hrani sanitarna inspekcija je trgovačkom društvu privremeno zabranila stavljanje na tržište i povlačenje suspektnih proizvoda.

Inspekcijsko postupanje je u tijeku te odmah po zaprimanju rezultata analiza sanitarna inspekcija poduzet će zakonom propisane mjere te će Državni inspektorat o istome obavijestiti javnost."

Coca-Cola objavila koji se proizvodi povlače

Nedugo nakon priopćenja Inspektorata, oglasila se i Coca-Cola Hrvatska s novim priopćenjem u kojem ističu kako privremeno povlače određene proizvode. Kako navode, analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, no proizvode povlače do završetka službene istrage.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).", priopćila je Coca-Cola Hrvatska.

Konzum, Velpro, Tisak i Roto privremeno povlače sva pića iz Coca-Colinog asortimana

No, nakon objave Inspektorata da se povlače dio asortimana, Fortenova grupa je samoinicijativno odlučila povući sva pića iz Coca-Colinog asortimana, javlja Danas.hr.

"S osnovnim ciljem zaštite zdravlja naših kupaca i svih ostalih dionika te odgovornog pristupa ukupnom poslovanju, članice Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Tisak i Roto Dinamic, samoinicijativno i preventivno iz svoje maloprodajne i veleprodajne mreže povlače sva bezalkoholna pića proizvođača Coca-Cola. Ta privremena odluka Fortenova grupe vrijedit će sve dok od relevantnih institucija i proizvođača ne dobijemo službene informacije o sigurnosti proizvoda i upute o postupanju", priopćili su iz kompanije.

