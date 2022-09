Državni inspektorat Republike Hrvatske opozvao je, zbog utvrđene veće migracije kroma, kineski proizvod Obiteljski stolni noževi od nehrđajućeg čelika (Coltelli da tavola Family inox), trgovačkog naziva Family IT, pakiranje od 6 noževa, oznaka barkoda: 8050238006444.

Proizvod, kako se navodi, nije u skladu s europskim uredbama o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom.

Isključivo navedeni proizvod

Podaci o proizvodu: Uvoznik: Family IT, via Manfredo Camperio 14, 20123 Milano, Italija; dobavljač: YIWU QICHUAN COMMODITY PURSACHE CO Ltd, Room 2608, Futian Building 1121, Chouzhou, North Road, Yiwu city, Zhejiang, Kina; stavlja na tržište: LOTUS CENTAR d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb; podrijetlo proizvoda: Kina.

Obavijest se odnosi isključivo na navedeni proizvod.