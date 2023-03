Veliki prosvjed liječnika su za Danas.hr RTL-a komentirale državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš te Predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić.

Na pitanje - zašto danas nitko iz ministarstva nije primio liječnike državna tajnica Marija Bubaš odgovorila je: "U vrijeme prosvjeda ministar Beroš i ja dali smo podršku udruzi pacijentica koje su liječe od karcinoma dojke 'Sve za nju'. Dodijelili su nagradu kolegici, pacijentici koja je u svojim teškim trenucima našla snage da i drugima pomaže. Biti uz pacijente, to je odlučila i velika većina zaposlenih u zdravstvu u kojem radi 70 tisuća ljudi. Većina je danas bila uz pacijente koji se ne moraju bojati za zdravlje".

Dodala je da tisuću i nešto ljudi, koji su danas iskazali negodovanje prosvjedom, napravilo to način za koji ona smatra da ne bi trebalo.

Na pitanje, je li se ona čula s premijerom odgovorila je da nije te da ne zna koji je njegov komentar na sve.

"Voljela bih da je sva energija, koja je uložena u organizaciju protesta, usmjerena na nalaženje rješenje. Kao zdravstvena administracija mi smo na to fokusirani, našli smo mnoga rješenja i ona su otkana u naša dva zdravstvena zakona koja su izglasana u petak u Saboru. Zaista ozbiljno radimo svoj posao", komentira.

Ona se, naime, ne boji eventualnog štrajka, a dodala je i da se toga ne moraju bojati ni pacijenti.

'To što priča tajnica i ministar je priča iz Disneylanda'

Na njene izjave, uživo u RTL Danas reagirala je i predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić.

"Nas je danas bilo jako puno, ne malo. Izjave državne tajnice su još jedna u nizu floskula. To što priča tajnica i ministar je priča iz Disneylanda, ne stvarna slika iz bolnica. Danas su radili samo dežurni, to bi državna tajnica trebala znati…"

Rekla je da bi se ona, da je premijer, ozbiljno zabrinula kad se na Markovu trgu pojavi nekoliko tisuća nezadovoljnih liječnika koji liječe gotovo 4 milijuna građana i pitaju tko će liječiti za 10-15 godina.

"Ministar je pokazao da je rješavanje problema, koje smo dogovorili, postavili rokove, da je on nemoćan to napraviti. Zato smo se danas obratili premijeru it tažili da on napravi korake, on je na potezu", rekla je.

Dodala je da se sada čeka Vlada i premijer te njihov potez.

"Ne više ministarstvo, oni su svoje ispucali, gotovo je", rekla je. Na pitanje, ide li štrajk, kaže da postoje naznake da bi se nešto moglo riješiti, ali da će se udruge sastati i zajedno dogovoriti daljnju taktiku. "Ali štrajk je realna opcija, nakon ovakvog prosvjeda, nemamo što razmišljati", rekla je Renata Čulinović Čaić.