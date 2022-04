Pripremajući se za udar poskupljenja energenata, Vlada je donijela cijeli niz mjera kojima bi trebali pomoći ublažiti cjenovni udar, prenosi RTL.

Plin za kućanstvo u prosjeku je skuplji 16 posto, ponegdje i do 20 posto. Riječani su jedini sretnici koji će plin plaćati i do 40 posto manje jer su još lani potpisali fiksne cijene koje vrijede do kraja rujna. S obzirom na to da će država sniziti PDV, to automatski znači da će konačni račun biti niži. Bez vladinih mjera i nižeg PDV-a, plin bi bio skuplji čak 77 posto. Sada će računi na mjesec u prosjeku biti veći 57 kuna.

Struja je u prosjeku skuplja 9 posto. Na primjeru jednog prosječnog računa, struju ćemo plaćati 27 kuna više na mjesec, dok to na godišnjoj razini znači čak 327 kune više.

50.000 socijalno ugroženih građana dobit će bonove za struju i plin od 1000 kuna, dok će korisnici invalidnine dobiti 1750 kuna. Umirovljenici s mirovinama do 4000 kuna dobit će jednokratne vaučere, ovisno o visini mirovine taj će iznos biti od 400 do 1200 kuna. Niži PDV od 5 posto bit će i na meso, ribu, jaja, voće i povrće, ulje, maslac i dječju hranu.

Smanjuje se i PDV na gnojivo, sadnice, pesticide kako bi se ublažio udar skupe sjetve. PDV na menstrualne potrepštine sada je 13% dok je ulaz na kulturna i sportska događanja 5%.

Usprkos tome, inflaciju građani itekako osjećaju, a ministar Ćorić kaže da možemo u Hrvatskoj biti mirni po pitanju naftnih derivata, struje i plina.

“Ova godina će biti izazovna, prije svega u segmentu inflacije. Još jednom, ta troškovno uvjetovana inflacija dolazi prije svega zbog enormnog povećanja cijene energenata na svjetskom tržištu. Nije nešto čemu smo mogli doskočiti, osim na ovaj način. Alati koje smo iskoristili u Republici Hrvatskoj su u mnogočemu širi od onih koji se koriste u drugim zemljama članicama Europske Unije”, rekao je Ćorić.