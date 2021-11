Lanjski doček pandemijske Nove godine u kojoj smo sada protekao je bez dotad uobičajenih fešti na otvorenom i u zatvorenom. Trgovi najvećih gradova zjapili su prazni, a ugostiteljski objekti bili su zaključani. Tih dana, između Božića i Nove godine, u Hrvatsku su tek bile pristigle prve pošiljke cjepiva protiv covida-19.

Doček druge pandemijske Nove godine bit će ipak nešto veseliji, jer u međuvremenu je stanovništvo ipak koliko-toliko procijepljeno. No, trenutna epidemiološka slika nije nimalo sjajna, ali i do Nove godine ima još dosta vremena pa nije isključeno da organiziranih dočeka na otvorenom i u zatvorenom ipak bude.

Internet vrvi oglasima za dočeke Nove godine

Sudimo li, pak, prema količini oglasa na internetu, novogodišnjeg provoda ne bi trebalo nedostajati. Mreža vrvi ponudama novogodišnjih aranžmana, ponajviše u hotelima i u termama. Naravno, ne kao u pretpandemijsko doba, ali ipak dovoljno da se ljudi zabave, a organizatori zarade.

Što se tiče dočeka na otvorenom, uz vatromet i vrevu, zasad se zna da ih neće biti u Zadru i na splitskoj Rivi. Možda ni drugdje, osim ako se epidemiološka slika u prosincu naglo ne obrne nabolje, a protuepidemijske mjere ublaže. Podsjetimo, Nacionalni stožer Civilne zaštite prošlog je petka donio odluku kojom je javna događanja i okupljanja u zatvorenim prostorima ograničio na najviše 50 ljudi, i to samo s covid-potvrdama, dok na otvorenim javnim prostorima i dalje vrijedi zabrana okupljanja više od stotinu osoba, osim ako se ne radi o onima s covid-potvrdama. S tim da sva ta okupljanja mogu trajati do ponoći, izuzev svadbi koje je dopušteno odužiti i do 2 sata nakon ponoći.

Najluđa noć u strogo kontroliranim uvjetima

Ne bude li izvanrednih okolnosti pa da, primjerice, krivulja broja novozaraženih dotad još ne poraste, moguće je da Stožer dopusti dočeke na otvorenom, ali u strogo kontroliranim uvjetima, vjerojatno u ograđenim prostorima i uz obvezne covid-potvrde. Ne treba zaboraviti da je Nacionalni stožer naznačio 4. siječnja iduće godine, dakle odmah nakon Silvestrova kao granični datum nakon kojeg bi na snagu mogle stupiti oštrije mjere za necijepljene.

"Od 4. siječnja uvode se covid-potvrde, ako se ne poboljša situacija, a one će vrijediti samo za preboljele i cijepljene. Taj razmak je ostavljen jer pratimo situaciju, a i dovoljan je da se stignu ljudi procijepiti", rekao je šef Nacionalnog stožera Davor Božinović.

No, sve je to još neizvjesno i vremenski daleko. Potvrđuje nam to i Žakline Troskot, predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Zagreba koja kaže da ugostitelji, barem oni koji su u toj udruzi, još pušu na hladno kada je riječ o dočeku Nove godine.

'Nitko ništa ne planira, svi čekaju'

S druge strane, kaže Troskot, ni od koga iz nadležnih tijela nisu još dobili nikakve upute oko organizacije Adventa i eventualno dočeka Nove godine.

''Sutra ''Sutra (u četvrtak) imamo mjesečni sastanak naše udruge pa ćemo znati više. Zasad smo fokusirani na Advent, a Nova godina još nije došla na tapetu. Čula sam da hoteli već imaju bukinge. Ugostitelji zasad ne, barem mi nitko od kolega to još nije spomenuo'', kazala je Troskot.

Nakon sutrašnjeg sastanka, kaže, znat će nešto više i bit će ''pametniji''.

''Vjerojatno nitko ništa i ne planira jer svi čekaju što će biti neposredno prije pa da vide po kojim mjerama će raditi, ako uopće budu mogli. Sigurno će Stožer o tome imati što za reći, ne vjerujem da će pustiti da svatko organizira kako hoće. A ugostitelji će onda odlučiti hoće li ići na to i isplati li im se organizirati doček. Još je jako puno nepoznanica'', dodala je Troskot iz Nezavisne udruge ugostitelja.

'U posljednjih deset dana sve je stalo'

A predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija, Tomislav Fain, kazao nam je kako je buking za doček Nove godine u hotelima donedavno tekao jako dobro i na Jadranu i u unutrašnjosti Hrvatske. Danas, međutim, nije tako.

''Kako smo u ovom pandemijskom vremenu i ovisimo o protuepidemijskim mjerama i broju zaraženih, što na današnji dan izgleda jako loše, u proteklih desetak dana taj je buking parktički skroz stao. Ljudi zovu, pitaju, ali se još ne odlučuju na putovanja, jer se još ne zna kako će se razvijati epidemiološka situacija'', kazao je Fain.

On ističe kako su od početka pandemije gotovo sve tursitičke rezervacije ''last minute'', jer je teško bilo što dugoročnije planirati.

''Kažem, brojke su bile dobre što se tiče interesa za doček Nove godine, a onda je s rastom broja zaraženih sve stalo'', dodao je Fain na kraju.