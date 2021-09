Zbog sanacije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Selska cesta na dijelu od Ozaljske ulice do Krapinske ulice, od utorka 28. rujna 2021. do ponedjeljka 04. listopada 2021. do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Kako javljaju iz Grada Zagreba, obilazni pravci su:

Zagrebačka avenija – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Ozaljska ulica;

Zagrebačka avenija – Ulica Dragutina Golika – Tomislavova ulica – Zagorska ulica – Selska cesta, i obratno.

Građani se mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te se mole za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.