Govoreći o docjepljivanju trećom dozom cjepiva protiv koronavirusa, znanstvenik Ivan Đikić rekao je za N1 da je prikupljeno dosta podataka, prvenstveno iz Izraela, gdje se treća doza davala u puno većem broju nego što se preporučuje u Europskoj uniji.

"Podaci su pozitivni, preko milijun ljudi koji su primili treću dozu imalo je 20 puta veću zaštitu od težih oblika bolesti i hospitalizacije. Sve to jer nakon šest mjeseci od primanja druge doze značajno pada imunitet.

Ništa u medicini nije 100 posto. Podaci govore da imate veliku zaštitu i da nećete u šest mjeseci nakon druge doze cjepiva biti zaraženi i nosioc virusa, no u malom broju slučajeva je to moguće jer varira imunološki odgovor. Oni sa slabijim imunološkim odgovorom mogu imati pritajeni viruse čak i asimptomatsku bolest, ali sve to je u toliko malom broju da mi znanstvenici i liječnici to prihvaćamo kao dio jednog normalnog biološkog procesa”, rekao je Đikić.

Politička propitivanja zdravstvene teme

Priznao je da su mu teme oko koronavirusa u Hrvatskoj "dosta čudne”. “Duboko je razočaravajuće da je Hrvatska na dnu ljestvice procijepljenosti u EU-u. Nasjlabije su Bugarska i Rumunjska, mi smo treći od dna. Imamo 50 posto procijepljeniih s obje doze", rekao je.

Ne vjeruje da je tome tako zato što su građani neinformairani. "Nego su zbunjeni s čestim političkim pitanjem zdravstvene stručne teme. Svatko u Hrvatskoj je danas stručnjak za sve pa ljudi zbog političkih ili materijalnih razloga puštaju informacije koje su netočne i to zbunjuje građane. Mi imamo mentaltiet ‘mi smo najbolji’, ‘pobijedili smo virus’, ‘nije više opasan’… i kada takve stvari dolaze od vrha, onda to dodatno zbunjuje ljude”, rekao je Đikić.

Ističe da je apsolutna odgovornost na Vladi i Stožeru civilne zaštite te da je jasna znanstvena poruka oko cijepljenja i treće doze. “Nije bauk je li se netko cijepio jer to radimo svake godine s gripom i nitko se ne buni. Svake godine se obvezno cijepe djeca, cijepimo se protiv malarije kada putujemo i nitko ništa ne priča, a sad je ovo odjednom problem. To postaje politička tema, umjesto da bude stručna tema”, dodao je.

Teška zima?

Komentirajući hrvatske brojke zaraženih, Đikić je izjavio da je već rekao da će zemlje koje imaju procijepljenost oko 50 posto imati tešku jesen i zimu.

"Umrijet će puno veći broj ljudi nego da imamo procijepljenost kao Danska koja je na 80 posto. Mi igramo političke igre, hvalimo se, otvaramo, ne uvodimo mjere koje moramo na vrijeme i dolazimo do toga da danas u Hrvatskoj raste broj zaraženih, broj teško bolesnih i rast će i broj umrlih. Broj umrlih bit će puno veći nego da smo eduakcijskim mjerama, pravilnim komuniciranjem i odgovrnošću Vlade i Stožera uvjerili građane koliko je važno da se zaštitimo”, kazao je Đikić za N1.

Ne vidi razliku između Milanovića i Plenkovića

Osvrnuo se i na izjave predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da mu je neobično da ljudi nose maske u zatvorenim prostorima u kojima su svi cijepljeni.

“U Hrvatskoj momentalno ljudi koji ne govore na temelju točnih podataka, nisu školovani za to, oni u najvećem broju slučajeva prenose informacije građanima. I tu uopće ne želim ulaziti u diskusiji niti s predsjednikom niti s premijerom. Očigledno da oboje govore isto, ne vidim veliku razliku između onog što govori predsjednik i onog što govori premijer kroz usta svog savjetnika, gospodina Lauca.

Takva komunikacija koja je prvenstveno nestručna, a to mogu dokazati na mnogim stvarima, izrazito zbunjuje ljude i takva komunikacija koja je flashy, koja dovodi kratki izjava tipa ‘maske funkcioniraju’, ‘maske ne funkcioniraju’, ‘virusa više nema’… takve kratke komunikacije su vrlo zarazne za javnost jer onda to ljudi uzmi kao gotovo. To treba prestati. Ako predsjednik i premijer žele bolje Hrvatskoj, trebali bi smanjiti svoj vlastiti upliv u komunikaciji i objašanjavnju zdravstvenih tema te to prepustiti stručnjacima, Stožeru, ako ih Stožer ima, ili ljudima iz Znanstvengo savjeta koji imaju kredibilitet i koji govore na temelju podataka, bez utjecaja politike ili nečeg drugoga. Tada će situacija u Hrvatskoj biti bolja”, rekao je Đikić.

Lauca treba maknuti iz Znanstvenog savjeta

Komentirao je i Znanstveni savjet Vlade. rekavši da nikad nije transaprentno postavljen a trebao bi imati važniju ulogu u Hrvatskoj. "Savjet koji danas koji postoji nema važnu ulogu a trebao bi imati jer su u njemu epidemiolozi, molekularni biolozi, strukturalni biolozi, imunolozi, genetičari… Oni bi mogli kao grupa dati nešto zajedničko, ali iz Savjeta treba maknuti one koji ne rade na temelju struke, nego na temelju neznanstvenih, lažnih izjava”, poručio je Đikić.

Na pitanje znači li to da iz Savjeta treba otići i Gordan Lauc, Đikić je odgovorio potvrdno.

“Svojim je izjavama pokazao dovoljno koliko mu je znanost u centru rada, koliko je netočnih neznanstvenih izjava iznio u zadnjih godinu dana – da virus ne postoji, da ga nema, da nije opasan po ljeti, da najbolje da procijepimo veći dio stare populacije, da neke pustimo da umru i da se dogodi da tako stvorimo kolektivni imunitet.

Njegove studije s kolegom Primorcem, gdje su tvrdili da imamo 40 posto građana koji su preboljeli virus, nikada nisu recenzirane, objavljene, nisu potvrđene. Da je to istina sada bismo s cijepljenima i tih 40 posto koji su preboljeli bili na 90 posto. Znači, ti podaci su neznanstveni i netočni i sa svojim radom mislim da ne možemo stručno djelovati u Savjetu. To su od premijera tražili mnogi stručnjaci pa i Hrvatska liječnička komora. To bi premijer morao riješiti”.