Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za danas narančasto upozorenje zbog bure za područje Kvarnera i Kvarnerića te Velebitskog kanala. Na tim se područjima očekuje jaka, a mjestimice i vrlo jaka bura koja će poslijepodne slabjeti. Najjači udari vjetra mogli bi biti između 35-60 čvorova (65-110 km/h).

DHMZ poziva na oprez i pripravnost za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. "Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", upozoravaju.

Također upaljen je i žuto u pozorenje za cijelu obalu. Jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h).

Prognoza DHMZ-a

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prognoza je za danas DHMZ-a. Mjestimice kiša, uglavnom na oblačnijem istoku te na jugu gdje će biti i pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Na sjevernom Jadranu najsunčanije. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a prema večeri i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 na kopnu te između 25 i 29 °C na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije.

Sutra će prevladavat sunčano. Prijepodne na istoku i osobito jugu oblačnije, moguće s još malo kiše. Ujutro na zapadu unutrašnjosti i u gorju mjestimice magla. Krajem dana sa sjevera novo jače naoblačenje s kišom. Vjetar slab i povremeno umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna od 22 do 26, te od 26 do 29 °C duž obale.