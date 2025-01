SVAŠTA / Dragan Primorac govorio da će čestitati pobjedniku predsjedničkih izbora. Nije to napravio

Dragan Primorac bio je taj koji je naglašavao sportski duh, da će čestitati boljemu na pobjedi, i to je i govorio u studiju RTL-a dva dana prije izbora. 'Pa gledajte, znak je pristojnosti, ako ja pobijedim da mi čestita Milanović i obrnuto. To je znak pristojnosti'. A onda u izbornoj noći na to hoće li čestitati novom predsjedniku, kaže: 'Čestitam hrvatskoj demokraciji'. Više pogledajte u nastavku