Nakon što ga je predsjednik Zoran Milanović nazvao "vikingom Ragnarom iz Piska", novinar Boris Dežulović rekao je u razgovoru za N1 televiziju da mu to smeta i da Milanović može govoriti što god hoće.

"To mi čak i laska. Naime, nisam ja ni Njonjo ni Plenki, ne mora na meni zarađivati punte, jer ja od te borbe nemam ništa, nisam ja političar. Mi se možemo svađati kad god hoće, meni je problem što predsjednik Republike cijelu ovu priču svodi na kafansku svađu kakvu vodi s njonjama i plenkijima, obezvređujući svoju funkciju. Mi govorimo o otimanju i devastaciji državne, zajedničke imovine", rekao je Dežulović osvrćući se na situaciju u uvali Vruji.

'Priklanja stranu lokalnog tajkunčića'

Dežulović tvrdi da ih čeka još puno borbe protiv devastacije državnog zemljišta te je podsjetio na Milanovićeve izjave na početku predsjedničke kampanje.

"Citiram, 'boriti protiv strasti i pohlepe u otimanju tuđeg i zajedničkog'. Podsjetio bih Milanovića na tu izjavu. Neka se ostavi vikinga, ragnara, njonja i plenkija, neka se posveti borbi protiv otimanja tuđeg i zajedničkog. Tužno je da se on priklanja na stranu lokalnog tajkunčića, koji je u potpunosti HDZ-ov izum. Koga on brani kad tvrdoglavo inzistira na tome čak i u svojim vikinškim fantazijama da je to privatna imovina? Koja privatna imovina, kad je to državna kojoj si ti predsjednik?”, rekao je Dežulović.

Dežulović upozorava da je Vruja samo okidač te je poslužila kao ogledni primjer kako se radi. “Na desetine hiljana Vruja je po Dalmaciji posijano. Samo to da se počelo o tome pričati već je nešto, da se ljudima osvijesti da se ne može tako. Ljudima u Hrvatskoj, a ni turistima, nije jasno da nema privatne plaže. Ljudi, kupajte se gdje god hoćete, skočite u more gdje god hoćete, nitko vas ne može potjerati”, zaključio je Dežulović za N1.