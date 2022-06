Nakon jučerašnje akcije Uskoka i istarske policije kodnog imena Dorina u kojoj je uhićeno 15-ak osoba, među kojima i bivši pročelnici zaduženi za urbanizam u Gradu Vodnjanu, policija i Uskok nakon ispitivanja uhićenih i osumnjičenih, nastavljaju istragu i postavljaju temelje za podizanje optužnice.

Među uhićenima su, kao prvookrivljena, Dora Komparić, bivša voditeljica Odjela za prostorno planiranje i gradnju Grada Vodnjana te Damir Janko, bivši zaposlenik Grada Vodnjana, kao drugookrivljeni. Po odluci USKOK-a, oboje su zadržani u istražnom zatvoru.

Ukupno 26 osumnjičenih, samo vlasnici nekretnina zaradili preko 4,5 milijuna kuna

Uhićeni su još i Mladen Kancelar, bivši voditelj Ureda državne uprave u Istarskog županiji, Sead Ibrahimović, nekada šef Odjela za prostorno planiranje Istarske županije, danas vlasnik tvrtke Master Consulting d.o.o, arhitekt Dragan Štokovac, vlasnik tvrtke Štok iz Peroja, povezan s nezakonitom legalizacijom nekretnina koje su u vlasništvu Slovenaca, te Krešimir Stojkovski, geodet iz tvrtke Geo Biro d.o.o. iz Pul, ujedno i vlasnik nekretnina na Portarati u Puli.

Uskok je nakon ispitivanja objavio da se ovu grupu od 26 osumnjičenih osoba, tereti za malverzacije sa zemljištem temeljem kojih su samo vlasnici nekretnina zaradili više od 4,5 milijuna kuna.

USKOK navodi u svom priopćenju kako je, na temelju kaznene PU istarske, donio rješenje o provođenju istrage protiv 15 državljana Hrvatske, 10 državljana Slovenije i jednog državljanina Srbije, koji ima stalni boravak u Hrvatskoj, zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te krivotvorenja isprave.

Legalizirala nezakonito izgrađene zgrade i tako im povećala vrijednost

U priopćenju dalje stoji kako se osnovano sumnja da je u razdoblju od 2014. do 2019. godine u Vodnjanu, prvookrivljena Dora Komparić, kao savjetnica za prostorno planiranje i gradnju pri Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana, rješavajući zahtjeve za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada u katastarskim općinama Vodnjan i Peroj, na traženje vlasnika nekretnina u upravnim predmetima Grada Vodnjana donosila rješenja o izvedenom stanju kojima su, protivno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, legalizirane nezakonito izgrađene zgrade ili zgrade koje će se tek izgraditi, iako je bila svjesna da se radi o zgradama koje sukladno navedenom zakonu ne mogu biti legalizirane jer su izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ili nisu uopće izgrađene ili ne udovoljavaju drugim uvjetima propisanim tim zakonom.

Na taj je način prvookrivljena, nakon što su to od nje zatražili II., V. do VII. te IX. do XXII. okrivljenici kao vlasnici nekretnina na kojima su ilegalni objekti izgrađeni ili se tek trebaju izgraditi, odnosno njihovi punomoćnici i druge osobe, omogućila zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, dok je u pojedinim slučajevima onemogućila donošenje ili provedbu rješenja za uklanjanje ilegalnog objekta.

Ujedno je vlasnicima takvih zgrada pribavila znatnu imovinsku korist povećanjem vrijednosti nekretnina koja se očituje u razlici vrijednosti zemljišta bez izgrađenog objekta i s izgrađenim objektom.

Izradila nevjerodostojne isprave za barem 16 predmeta za legalizaciju zgrada

Tako je prvookrivljena donijela rješenja o izvedenom stanju u najmanje 16 upravnih predmeta u kojima su zaprimljeni zahtjevi za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada, a pritom se prema potrebi koristila nevjerodostojnim ispravama priloženim uz pojedini zahtjev ili ih je sama izrađivala kao podlogu za odlučivanje s neistinito prikazanim stanjem na terenu.

Pojedine isprave koje je koristila u upravnim predmetima izrađivali su i III. okr. kao ovlašteni inženjer geodezije, IV. okr. kao ovlašteni inženjer građevinarstva, VIII. okr. kao ovlašteni arhitekt, IX. okr. kao suradnik ovlaštenog arhitekta, XXIII. okr. kao suradnica ovlaštene arhitektice te XXIV. okr. kao ovlaštena arhitektica.

Na opisani način vlasnicima nekretnina pribavljena je materijalna korist od najmanje 4.513.755,39 kuna.

Ozakonjenje izgrađenih ili zgrada koje će se tek izgraditi, suprotno Zakonu

Nadalje se osnovano sumnja da su u razdoblju od 2015. do 2017. godine, Damir Janko u Vodnjanu, II. okrivljeni pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana te i. okrivljena Dore Komparić kao savjetnica za prostorno planiranje i gradnju u istom Odjelu, oboje postupajući po zahtjevima za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada u katastarskoj općini Peroj, na traženje okrivljenih vlasnika nekretnina, donosili ili nalagali donošenje rješenja o izvedenom stanju u najmanje dva upravna predmeta Grada Vodnjana kojima se protivno zakonu ozakonjuju nezakonito izgrađene zgrade ili zgrade koje će se tek izgraditi, iako su bili svjesni da se radi o zgradama koje ne mogu biti legalizirane jer je to u suprotnosti s odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama jer su izgrađene nakon 21. lipnja 2011. ili uopće nisu izgrađene.

Kao podlogu za odlučivanje također su koristili nevjerodostojne isprave ili su ih sami izrađivali. Na opisani način vlasnicima nekretnina pribavljena je materijalna korist od najmanje 297.655,36 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv dvoje okrivljenika, stoji zaključno u USKOK-ovom priopćenju.