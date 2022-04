Župan vukovarsko-srijemski Damir Dekanić, po prvi puta nakon prometne nesreće pojavio se u javnosti.

Iako je Dekanić tvrdio da je bio suvozač, što bi i trebao biti s obzirom na napuhana 1,44 promila alkohola u krvi nakon nesreće, pojavili su se svjedoci koji tvrde da je za volanom bio on. Sada, po prvi puta, nije tvrdio da je bio suvozač.

''Mislim da moja krivnja nije ni blizu u tolikoj mjeri velika kolika se hajka i pompa digla oko toga. Već sam u svom priopćenju rekao da mi je žao zbog toga, da će zasjeniti sve one dobre stvari, a i ovo jedna od tih stvari koje sam učinio. Živ sam čovjek, za neke nažalost živ, za mnoge na sreću živ i želio bih da sa ovom pričom ne opterećujem svoje okruženje'', rekao je Damir Dekanić, župan vukovarsko-srijemski. Danas prvi put nije izričito tvrdio da je bio tek suvozač kad se nesreća dogodila.

'Jedino me birači mogu pozvati na ostavku'

Znakovit je i njegov odgovor misli li dati ostavku. ''Mene su izabrali birači ove županije. Ja sam dobio preko 28 000 glasova. Oni su jedini koji me mogu pozvati na ostavku'', kazao je Dekanić.

MUP obavlja unutarnji nadzor u vukovarskoj policiji zbog sumnje u zataškavanje, ali policija još nije ispitala niti sve svjedoke nesreće, pa čak ni samog župana. Rezultate policije čekaju i u njegovom HDZ-u

Propustio važan događaj

''Ja sam sa županom Damirom Dekanićem u dva navrata razgovarao i gdje me je upoznao s onim što se dogodilo tu večer. To je bilo o onome što je napisano sukladno zapisniku policije. Iza toga su se pojavili ovi svjedoci na televiziji. Ja ću nastojati ovih dana obaviti ponovno s njim razgovor da vidimo o čemu je to točno riječ ovdje, a u konačnici mislim da su pokrenuti i određeni postupci koji se odnose na nadzor same policije. Vidjet ćemo što će to sve donijet u konačnici'', rekao je ministar obrane Mario Banožić u Županji, gdje, jednako znakovito, Dekanića nije bilo.

Nova svjedokinja: 'Bio je sam u autu, jedva je izašao'; Policiju ju nije zvala

Potraga je nastavila istraživati njegovu prometnu nesreću. Pred kamerom pristala je govoriti i treća svjedokinja:

''Čovjek je izlazio iz auta, jedva je izlazio iz auta, ja sam prišla, pitala je li ozlijeđen, je li ima još nekoga unutra, da bi on izjavio – ne, da je sam'', rekla je svjedokinja.

Pred kameru je stala ljuta zbog laži koje širi župan, tvrdeći da je bio samo suvozač. Potvrdila je sve što su rekli prvi svjedoci i dodatno popunila neke praznine i nejasnoće u priči koja se odvila na ulazu u Cernu oko 1 ujutro. Opisala je kako su izgledali trenuci nakon nesreće, tko je i kako stigao prije policije i što je župan od prisutnih svjedoka tražio. A iako i DORH i USKOK i unutarnja kontrola MUP-a sada češljaju slučaj s dvoje svjedoka koji su stali pred kamere RTL-a još nitko nije razgovarao.

RTL je pronašao još jednu svjedokinju nesreće pijanog HDZ-ova župana Damira Dekanića. I nju je strah odmazde, ali još više je smetaju laži koje župan širi posljednjih dana.

''Imam obitelj, imam djecu, bojim se kako će njihova budućnost ići dalje ako danas-sutra uperi prstom u njih i kaže - ti si bio protiv mene'', rekla je svjedokinja, ali napominje da je bilo više svjedoka.

Župan je u utorak, dan nakon emisije Potrage, poslao priopćenje u kojem diskreditira svjedoke tvrdeći da ih nema u zapisniku. To je istina, ali pravo je pitanje - zašto ih nema u zapisniku?

''Znači, policija kad je došla, vas nekoliko svjedoka je tamo bilo?. Da. I oni su to vidjeli? Da. Jesu li razgovarali s nekim od vas? Sa mnom nisu, a za ostale ne znam'', ispričala je svjedokinja novinarki RTL Potrage.

Ali je bila prisutna nekoliko sekundi nakon što se župan, vozeći službenu skupu Škodu, zabio u parkirani automobil. Bio je sam, kaže, vidno pijan, što su pokazale i brojke na alkotestu od 1,44 promila otprilike sat vremena nakon nesreće. I ona ponavlja ono što su nam tvrdili sugovornici u prošloj emisiji. Župan je ponavljao…

''Da se ne zove policija, da će on nadoknaditi štetu svima'', navela je svjedokinja.

U prvi trenutak nije prepoznala o kome je riječ, sve dok iz automobila koji je naišao nije izišao muškarac.

''Čovjek je došao, stao sa strane i rekao da je skoro prvo njega pokupio, da mu je prešao na suprotnu traku i da ga je putem skoro isto tako pokupio, da ga je jedva izbjegao. Što je Dekanić na to rekao? Ništa, ništa na to nije rekao'', ispričala je svjedokinja. Muškarac o kojem govori je svjedok iz naše prve priče.

''Izašli smo s autoceste na Babinu Gredu i krenuli prema Andrijaševcima to jest Cerni. Čovjek je naišao iz suprotnog smjera, jednostavno prešao na moju stranu i nakon toga smo se mimoišli'', rekao je svjedok. Okrenuli su se i krenuli za njim.

''Jer smo išli na to da možda je, sudeći po tome kako je prošao po cesti, da je čovjek možda pijan ili da mu je pozlilo, da jednostavno ne bi ubio sebe ili ti ga možda nekoga drugoga'', kazala je svjedokinja.

''Jednostavno od bankine do bankine da auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim. Međutim, u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, auto je udario u ogradu i srušio je'', ispričao je svjedok. Zaustavili su se, izišli i također otišli provjeriti ima li ozlijeđenih. U tom trenu shvatili su da je riječ o županu koji je u automobilu bio sam.

''Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao iz auta s vozačevog mjesta. Vidno pijan'', rekao je svjedok. Svjedokinja se nadovezala rekavši: ''Doslovce je ispao iz auta''.

''Tako da, molio je da se ne zove policija, da će se sve riješiti. Međutim i ta žena kojoj je razbio automobil, ona je, kako bih vam rekao, rekla i sama u nekom smislu ali tiho, to je župan, nemojte zvati policiju'', izjavio je svjedok. Ostali su ondje još nekoliko minuta, pozvali policiju, što dokazuje i ispis s njihova telefona, i otišli.

''Nazvao sam policiju i rekao sam da je gospodin župan imao prometnu nesreću na izlazu iz Andrijaševaca na ulasku u Cernu. Na što su mi oni rekli samo – 'Ok, poslat ćemo nekoga i to je to'. Rekao sam da je on bio sam i da je on napravio nesreću, no međutim ispostavilo se sasvim treće u policijskom izvješću da je netko drugi vozio'', kazao je svjedok. Nakon desetak minuta, ipak su se odlučili vratiti i snimiti mjesto nesreće.

''Jednostavno smo išli na to da snimimo, da imamo neki dokaz, da jednostavno pokušamo zaustaviti to zataškavanje. Da već jednom čovjeku odgovara i prihvati krivnju za svoja djela i za svoje postupke'', rekla je svjedokinja. Njihovu priču od riječi do riječi potpisuje i naša današnja svjedokinja. Dodaje i neke nove detalje.

''Nije mogao naći mobitel i onda je vlasnica, sa svog mobitela, zvala nekakav broj koji je on rekao. Mislim da je bio ženski glas'', izjavila je svjedokinja. Nakon što je vlasnica oštećenog automobila nazvala broj koji joj je izdiktirao Dekanić, ubrzo je stigao Krešimir Bićanić – osoba za koju župan i dalje tvrdi da je vozila njegov automobil.

''Nakon koliko je on došao? Prije policije. Kako je došao? Autom. S kim? Sam. Je li to onaj crni automobil koji se vidi na snimci? Da'', rekla je svjedokinja novinarki RTL Potrage. Zahvaljujući upravo snimci svjedoka, još u ponedjeljak Potraga je otkrila registracija ovog automobila i doznala da je riječ o vozilu u vlasništvu županova rođaka Krešimira Bićanića. Dekanića smo tada pitali kako je moguće da je Krešimir Bićanić vozio oba automobila – i svoj i njegov. Odgovor je bio da je automobil vozila Bičanićeva supruga. No to, tvrde svjedoci, jednostavno nije istina. Bićanić se dovezao sam, svojim automobilom, koji se vidi i na snimci, i ostao ondje do dolaska policije.

''Policajac je ostao razgovarati sa županom i s tim muškarcem, vlasnica je ušla u dvorište i razgovarala s policajkom'', izjavila je svjedokinja. Iz tih razgovora nastalo je priopćenje u kojem policija tvrdi isto što i župan – da je Bićanić vozio, a Dekanić bio suvozač.