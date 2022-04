Jedna snimka objavljena na Facebook stranici razotkrila je da je župan vukovarsko-srijemski Damir Dekanić sam prouzorčio prometnu nesreću u kojoj je službeno vozilo prije gotovo tjedan dana udarilo u parkirani automobil.

Iako je Dekanić tvrdio da je bio suvozač, što bi i trebao biti s obzirom na napuhana 1,44 promila alkohola u krvi nakon nesreće, pojavili su se svjedoci koji tvrde da je za volanom bio on.

Mladi par je te večeri izašao s autoceste u Babinoj Gredi te se uputio prema Andrijaševcima. Ondje ih je umalo udario jedan vozač, za kojim su odlučili krenuti. Mislili su da je pijan ili da mu je pozlilo te su gao dolučili pokušati zaustaviti. Kako je vozio, tvrde, čudo je da nije došlo do veće tragedije.

"Jednostavno od bankine do bankine da auto ide, pokušao sam, blicao sam, svirao sam da zaustavim. No, u jednom trenutku je skrenuo lijevo i udario u auto, auto je udario u ogradu i srušio je", govori svjedok za RTL Potragu.

'Počeo se ispričavati'

Dodaje da tad nisu znali tko je za volanom crne Škode. "Kad smo došli na mjesto nesreće on je jednostavno izašao s vozačevog mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta. Tako da, molio je da se ne zove policija, da će se sve riješiti. Međutim i ta žena kojoj je razbio automobil, ona je, kako bih vam rekao, rekla i sama u nekom smislu, ali tiho, to je župan, nemojte zvati policiju. Kad je izašao van, rekao sam mu jednostavno da me je skoro udario, skoro ubio. I u tom trenutku je on počeo izvlačiti se da se neće zvati policija, počeo se ispričavati", prepričava svjedok.

Nakon nesreće, iako je prošla ponoć, počeli su se okupljati susjedi. Shvatili su da župan nije ozlijeđen. Još jedna svjedokinja, s kojom je Dekanić umalo imao bliski susret, prepričala je gotovo iste detalje. Spomenula je i zaustavljeni automobil iz kojeg je izašao muškarac i počeo se derati na župana. To je bio raniji svjedok. On je primijetio neobičan detalj, koji nije spomenut u policijskom izvješću.

"Vozačev jastuk je bio otvoren. Suvozačeva strana je bila netaknuta. Može se i po tome utvrditi da je bio sam u autu, a ne da ga je vozio kum, rođak ili tko već", govori svjedok i dodaje da je Dekanić sigurno bio pijan.

Postoje dokazi

Župan se nakon nesreće oglasio priopćenjem u kojem je ustvrdio da je automatizirani sustav vozila pozvao policiju. No, očevidac tvrdi da je on obavijestio snage reda o nesreći i to u ponoć i 55 minuta.

"Nazvao sam policiju i rekao sam da je gospodin župan imao prometnu nesreću na izlazu iz Andrijaševaca na ulasku u Cernu. Na što su mi oni rekli samo: 'Ok, poslat ćemo nekoga'. Rekao sam da je on bio sam i da je on napravio nesreću, međutim ispostavilo se sasvim treće u policijskom izvješću, da je netko drugi vozio", rekao je svjedoki dodao da je poziv "plavcima" trajao svega 51 sekundu.

Nakon što su pozvali policiju otišli su, ali su se i vratili nakon desetak minuta kako bi snimili videa kojima je u posjedu RTL Potraga. "Jednostavno smo išli na to da snimimo, da imamo neki dokaz, da jednostavno pokušamo zaustaviti to zataškavanje", govori očevitkinja.

Dekanić je te noći pio

Dekanić je prije tri godine, dok je vodio vinkovačku ispostavu Hrvatskih šuma, također pijan, službenim autom uzrokovao prometnu nesreću. Tad se zabio u auto pun časnih sestara. Tada je napuhao 1,06 promila alkohola u krvi. Nije poznato je li za to kažnjen.

U Andrijaševcima su svjedoci potvrdili da je Dekanić pio u jednom kafiću te da je sam sjeo u auto i zaputio se u suprotnom smjeru od Cerne, u kojoj živi. Ondje, pak, vlada zavjet šutnje, koji se prekida kad se kamere ugase. Nekoliko ljudi je tada reklo istu stvar: župan je vozio sam, jedva je izašao iz auta i molio je da ne zovu policiju. No, policija je dala "šlagvort" na cijelu priču.

"Nakon što smo se vratili, desetak minuta nam je trebalo, još jedan automobil je bio. Tri čovjeka su hodala oko auta, vidjeli smo da mobiteli stoje u ruci i da se zove okolo. I kad smo se okrenuli i kad smo se počeli vraćati nazad prema Vinkovcima, tada je tek policija naišla. Znači, do dolaska policije od poziva je možda prošlo nekih 45 minuta. Već su se onda mogli organizirati da netko dođe i kaže: 'Evo, ja sam vozio i to je to'. Ali taj trenutak je izgledalo kao da ta tri lika, kao da čuvaju auto da netko ne bi stao ili slikao ili nešto tako", govore svjedoci.

Vlasnik razbijene Škode je Krešimir Bićanić, čovjek kojeg su i Dekanić i policija spomenuli u svojim priopćenjima. Bićanić je i županov rođak, što je dodatno zgrozilo bivšeg inspektora i županijskog vijećnika.

Fantomski vozač

"Meni je neugodno što sam bio policajac 30 godina i neugodno mi je što se tako policijski službenici ponašaju“, govori Nikola Kajkić, koji je bio i Dekanićev protukandidat na prošlim lokalnim izborima.

Otkrio je i da je policija mogla doznati tko je vozio samo da je utvrdila kretanje mobitela Bićanića i Dekanića, ali postoji još trikova. "Onog trenutka kad se pojavila sumnja, ako to nije bila u datom momentu, naknadno dan-dva se pojavila sumnja da vozač nije bio Krešimir Bićanić, u tom trenutku je policija morala izuzeti vozilo, staviti ga u prostor policijske uprave. Od strane krim-tehničara je trebalo izuzeti tragove s mjesta vozača i suvozača i to poslati na vještačenje u kriminalistički centar MUP-a Ivan Vučetić. U roku 24 sata bi dobili da li je uopće Krešimir Bićanić u tom trenutku uopće i bio ikada u tom vozilu, a dobili bi onakav odgovor kakav stvarno odgovara istini", objašnjava Kajkić i dodaje da se u servisu, gdje je na kraju auto i završio, može svašta prikriti.

Župan Dekanić nije komentirao nesreću. Samo je porućio kako će "doći vrijeme kad ću pojasniti sve". Ponovio je kako je bio suvozač automobila i kako je netočna tvrdja da je vozilo prešao u suprotni trak desetak minuta prije nesreće. Ponovio je i da je sustav u automobilu nazvao policiju te da je nakon desetak minuta Bićanićevim autom na mjesto nesreće stigla njegova supruga.

Iz policije su samo kratko poručili da su proveli očevid te da obavljaju dodatne izvide. Što se zaista dogodilo, istražuje i Državno odvjetništvo. Slučaj je prijavljen i USKOK-u. Iz HDZ-a nitko nije komentirao nesreću, ali ni Dekanićeva opravdanja.