HDZ-ov Davor Filipović komentirao je novi predmet koji je protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića otvorilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

"Nažalost, netransparentnost, nepotizam i kršenje zakona su izgleda postali svakodnevica Tomislava Tomaševića. Nakon što je prekršio zakon o sukobu interesa pri imenovanjiha u Holdingu uslijedila je afera javni bilježnik, a sada je došao do imenovanja donatora iz kampanje i vlasnika privatne poliklinike u Upravno vijeće bolnice Srebrnjaka.

A i saborska zastupnica platforme Možemo! Urša Raukar reklamira tu polikliniku. Mislim da nitko od Tomislava Tomaševića nije očekivao ovakve stvari na početku mandata. A to je ono što znamo za sada", rekao je Filipović za N1.

'Iznenađuje me šutnja Grbina'

Saborska zastupnica platforme Možemo! Sandra Benčić rekla je da Tomislav Lauc vrhunski stručnjak, a da članovi Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak nisu zaposlenici bolnice, već primaju naknadu od oko 700 kuna.

"Volio bih vidjeti što bi gospođa Benčić rekla da sam ja ovo napravio. Ili bilo tko drugi iz HDZ-a. Pokušava opravdati ono što se opravdati ne može. Tomislav Tomašević dobio je izbore jer je obećavao novi model upravljanja gradom i transparentnost na najvećoj mogućoj razini, a radi sve suprotno. Ovo je prilika da naš grad prodiše punim plućima, da svi zajedno krenemo prema naprijed, a ovo što se događa sigurno nije korak unaprijed. Građani će se sjetiti što je govorio, a što sada radi.

Iznenađuje me i šutnja gospodina Peđe Grbina. Kao kolicijski partner i on i gospodin Klisović se uopće ne oglašavaju o ovim temama. Tomašević im je oteo sve birače na lokalnim izborima, a sada šute. Je li to zato što je gospodin Klisović dobio poziciju pa im je obećano još nešto? Očekivao bih od njih jednu žustru reakciju, a gospođi Benčić bi bilo bolje da korektno izađe i kaže da se ovakve stvari ne mogu raditi i da će se truditi biti bolji", rekao je Filipović.

Od Tomaševića je očekivao više

Benčić je rekla da nisu znali za rodbinske veze javne bilježnica koja je ovjerila imenovanje novog Nadzornog odbora i Uprave Holdinga.

"Očekivao bih malo ozbiljnije objašnenje. Ona je donirala 2.000 u kampanji. Ona je sestra zamjenika Nadzornog odbora i odmah je dobila posao da formalizira to imenovanje. Za to je dobila 2075. To nikako nije dobro. Ako je netko napravio nešto pogrešno, treba javno priznati i ne raditi takve pogreške u budućnosti", kazao je Filipović.

Od Tomaševića je, kaže, očekivao više.

"Osobno sam više puta govorio kako poštujem gospodina Tomaševića – poznajemo se četiri godine iz Skupštine – jer sam vjerovao da nikad ne bi radio ovakve stvari koje sada radi. Ja sam razočaran njegovim postupcima", rekao je Filipović.