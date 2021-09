Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić jedini je SDP-ovac od njih stotinjak okupljenih u Tuheljskim toplicama, na savjetovanju SDP-a pod nazivom "Lokalna i regionalna samouprava - socijaldemokratska perspektiva", koji je s teme skrenuo na pitanje izbačenih SDP-ovaca, piše u nedjelju Jutarnji list.

Bernardić se, prepričavaju sudionici, javio za raspravu u sklopu teme reforme javne uprave i onda skrenuo na unutarstranačke sukobe. Problematizirao je, prepričavaju, izbacivanje 20 posto članova, a posebno četvero saborskih zastupnika (Rajka Ostojića, bivših glavnih tajnika Nikše Vukasa i Zvane Brumnića te Marine Opačak Bilić) i isticao kako su Rajko Ostojić i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras bili dobri ministri.

Napeta situacija

Kod dijela okupljenih SDP-ovaca to je izazvalo negodovanje pa je bilo onih koji su tijekom njegova izlaganja ustali i izašli iz dvorane. Gradonačelnica Supetra i članica Predsjedništva SDP-a Ivana Marković željela ga je prekinuti, što je stvorilo pomalo napetu situaciju koju je smirio predsjednik stranke Peđa Grbin. "Grbin je preusmjeravao raspravu na Glavni odbor i smirivao tenzije", kaže nam jedan od SDP-ovaca.

"Bero je krenuo pričati o izbacivanjima. Više ih je doviknulo da to nije tema. Neki su izašli. Kad je spomenuo Možemo!, netko mu viknuo: 'Možemo! je nastalo zbog tebe!' Kad je rekao da je SDP u koaliciji s Možemo! i da to ne valja, netko mu je viknuo da je on bio s Bandićem", priča drugi sugovornik.

Jedini nije dobio pljesak

Više njih je javilo da je Bernardić bio jedini govornik koji nije dobio pljesak. Zanimljivo je da se nitko nije nadovezao na teme koje je otvorio. Za riječ se javio Erik Fabijanić koji se smatra njegovim pristašom, ali se striktno držao tema koje su bile na dnevnom redu, odnosno javne uprave i samouprave.

Također kažu kako su na skup u Tuheljske toplice došli i saborski zastupnici koji se smatraju njegovim pristašama i navodno će na Klubu zastupnika glasati da se izbačeni članovi zadrže u Klubu, ali nisu pokušavali otvarati teme o unutarstranačkim razmiricama, donosi Jutarnji list.