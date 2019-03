DANI KOMUNIKACIJA OVE ĆE GODINE BITI POSEBNO UZBUDLJIVI: ‘Kreativnost je danas nužnost u svakom poslu’

Razgovarali smo s marketinškom i PR stručnjakinjom Andreom Štimac o nadolazećim Danima komunikacija i trendovima u industriji

Povodom nadolazećih Dana komunikacije, najvećeg festivala komunikacijske industrije u Hrvatskoj razgovarali smo s Andreom Štimac, članicom uprave Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA) i uglednom konzultanticom komunikacijske industrije. Štimac, koja je dio Organizacijskog odbora festivala, otkrila nam je tko sve dolazi na Dane komunikacija koji se održavaju od 28. do 31. ožujka u Rovinju, zašto je ovaj događaj ključan za čitavu industriju te možemo li uskoro očekivati hrvatske brendove kako u kampanjama izražavaju svoj politički stav kao što to čine neki od svjetski poznatih brendova.

NET.HR: Na Dane komunikacija stiže Matt Biespiel, čovjek koji je McDonald’su donio titulu najboljeg oglašivača na svijetu. Koliko je za vaš festival, ali i cijelu našu scenu važno da imamo prilike čuti najnovije trendove, onako kako ih vide svjetski lideri?

ŠTIMAC: Ponosni smo što Matt Biespiel dolazi na Dane komunikacija u Rovinj. Meni osobno, on je fantastičan – čovjek je osvojio 88 Cannes Lions-a, a njegove riječi često koristim u raznim varijacijama: “Data make you right. Technology makes you meaningful. But creativity makes you special.” Vjerujem da je to dobar početak za najavu predavača i programa Dana komunikacija 2019. Dani komunikacija su moj favorit među konferencijama i festivalima u regiji pa je ozbiljan izazov reći u nekoliko rečenica koliko je ovaj festival važan za hrvatsku industriju oglašavanja.

Najvažnije je da cijeloj industriji dovodimo vrhunske stručnjake koji govore o najboljim globalnim praksama i temama sa svjetskih konferencija. Budući su teme relevantne iz perspektive potreba tržišta to svakako utječe na nova znanja i motivaciju. Svake godine imamo i sve bolje sadržaje izvan glavne dvorane – panele, prezentacije i razgovore o aktualnim temama, te i na taj način pozitivno utječemo na smjer razvoja industrije i njezinu percepciju u očima šire javnosti. Ove godine posebno pozivam sudionike da dobro ‘izgooglaju’ program, posebno onaj izvan glavne dvorane. Preporučam da si naprave osobno-preferiran raspored za sva tri dana.

NET.HR: Biespiel često ističe važnost kreativnosti u ovom poslu. Koliko se u Hrvatskoj marketing industriji ulaže u kreativni segment? Zaostajemo li tu za svijetom?

ŠTIMAC: Kreativnost danas nije privilegija agencija, to je nužnost u svakom poslu. Upravo to je važan segment na kojem agencije trebaju raditi. Nekad je kreativnost bila usmjerena na brend i komunikaciju, a danas je to perspektiva poslovanja, organizacije, proizvoda/usluge kojeg treba prodati i problema koji treba riješit. Upravo radi toga nije pitanje koliko se ulaže u kreativnost, nego da li u dovoljno segmenata poslovanja ulažemo u kreativnost. Radim na nekoliko razvijenih tržišta, i mogu reći da su sva tržišta različita, ali ciljane promjene i potrebe su gotovo iste. Razlika je u veličini, iskustvu, brzini promjena, i budžetima. Svakim danom vidim da kod nas ima sve više pojedinaca i kompanija koji pokazuju i dokazuju da se može uspjeti u maloj i kompliciranoj zemlji.

NET.HR: Što biste još istaknuli iz ovogodišnjeg programa?

ŠTIMAC: Moja preporuka su Steve Vranakis – Executive Creative Director u Google Creative Lab, Yousef Tuqan – Design & Innovation Principal Director u Accenture Interactive, Aaron Sherinian – VP Global Communications Transformation, Philip Morris International i naravno Sir Martin Sorrell. Još bi dodala i prvu indijsku kreativnu direktoricu i ovogodišnju ambasadoricu inicijative Cannes Lionsa: See It Be It, Swati Bhattacharya.

Uvodimo i novi festivalski format “Spark the conversation” i bit će mi čast ugostiti Swati Bhattacharya na temu: Women leading the change: make each other shine. Kroz razgovor uz rosé i neformalno druženje sa sudionicima festivala. Pričat ćemo o novoj generaciji žena-kreativaca, ubrzanju njihove karijere, motivaciji i podršci drugima u njihovoj karijeri. Redefiniranje izgleda ženskog kreativnog vodstva koje bi danas bi trebalo biti ključni imperativ industrije koja želi privući najbolje talente, potaknuti inovacije i napredovati u budućnosti.

NET.HR: Već godinama Dani komunikacija okupljaju stručnjake iz Hrvatske i svijeta. Koliko to pridonosi promjenama u samoj industriji i kako konkretno?

ŠTIMAC: Na festivalu se promoviraju dobre prakse, ali i propitkuju kontroverze koje pomiču granice te utječu na percepciju industrije u javnosti. Dani komunikacija su fantastična prilika da se čuju predavanja koja su aktualna na festivalu Cannes Lions, znanja i trendovi o koji su trenutno u fokusu struke, ali da se započnu razgovori koji industriju oglašavanja pomiču prema boljem znanju, poslovanju i rezultatima. Dodala bi da je danas svaki kontakt sa kolegama i strukom u stvarnom svijetu, “izvan” mail-ova i društvenih mreža, više nego dragocjen i potreban.

Sigurna sam da svako novo znanje pa čak i kontakt su pridonijeli promjenama u operativnom poslu agencija ali i promišljanju struke po pitanju različitih tema. Konkretno iz perspektive industrije trebam reći da su brojne započete diskusije ili prijedlozi rezultirali stvarnim projektima i realizacijama: HURA dobra praksa (smjernice koje možete pronaći na hura.hr/dobra-praksa), ciljane edukacije How2wow, doprinos reputaciji struke (istraživanje koje provodi Ipsos), utjecaj i doprinos gospodarstvu (aktivna uloga HURA u HGK) – samo su neki doprinosi koji su inicirani ili potvrđeni upravo na ovom festivalu.

NET.HR: U marketingu ste već više od 19 godina. Možete li usporediti taj svijet onda kada ste kretali i danas. Koje su ključne razlike?

ŠTIMAC: Očekivanja klijenata i zaposlenika se mijenjaju, a to zahtijeva nove pristupe u vođenju i poslovanju agencije. Današnja tehnologija otvara vrata novim mogućnostima i pristupima. Kao rezultat toga, agencije mogu donositi odluke temeljene na “insightu” iz velikih podataka, inicirati inovativne modele suradnje sa klijentima, angažirati različite stručnjake izvan područja marketinških komunikacija, i sl. Danas je za agencije, promjena opsežna i brza.

Potrošači i tehnologija mijenjaju se brzinom bez presedana, a to ubrzava promjenu potreba klijenata i internih timova. Štoviše, suočavanje s promjenama više ne znači “uhvatiti” neki novi trend oglašavanju. Umjesto toga, promjene su praktički konstantne, i višedimenzionalne. To znači da agencije trebaju razmišljati o inovacijama na desecima manjih, brzorastućih fronta – brzo iskorištavajući prilike koje se pojavljuju, a zatim jednako tako brzo krenuti dalje.

NET.HR: Postoji li prostor za inovaciju na našoj marketinškoj sceni. Vjerujete li da će ona za pet godina izgledati slično kao i danas ili očekujete veće promjene?

ŠTIMAC: Apsolutno. Prvo jer podržavam mišljenje koje govori o tome da su kreativnost i inovacija povezani kroz procese i outpute, a industrija oglašavanja je dio kreativne ekonomije. Dakle, gdje ima kreative ima i inovacija. Drugo, inovacija bi trebala biti u strategiji svake agencije. Posebno kad govorimo o inovacijama menadžmenta. Inovacija menadžmenta treba s vremenom promijeniti način na koji mnoge funkcije i aktivnosti rade u agencijama.

Trebamo prihvatiti sve veću primjenu novih praksi, procesa i struktura koje predstavljaju značajno odstupanje od današnjih normi. Inovacija upravljanja je svakako ključni pokretač konkurentske prednosti. Za agencije koje sustavno ulažu u kapacitete za vođenje inovacija upravljanja, potencijalni prinosi mogu biti prilično značajni. Vjerujem da svaka agencija ima priliku otkriti inovacijski potencijal unutar svoje organizacije. Nesumnjivo je da industrija oglašavanja može bolje ako vidimo industriju kakva može biti a ne kakva je ona sada.

NET.HR: Sve veći broj svjetskih brendova okreće se izražavanju političkog stava, što je ranije bilo nezamislivo (Pepsi s pokretom Black Lives Matter, Nike sa Colinom Kaepernickom…). Vidite li mogućnost da neki hrvatski brend krene s takvom vrstom kampanje?

ŠTIMAC: Rekla bi to drugačije – industrija oglašavanja prati trendove, a ne politiku. Ono što danas može doprinijeti brendu, kampanji ili uspješnosti u rješavanju nekog problema – to se koristi u kampanji i komunikaciji brenda prema tržištu i potrošačima. Tako i kod nas brendovi koriste aktualne (društvene) teme za komunikaciju sa tržištem. Istaknula bi odličnu kampanju za Ožujsko Ostajemo di smo’ koji jer radio BBDO, kreativni direktor Almir Okanović.

U toj kampanji su uzeli temu koja je važna za Hrvatsku – odlazak mladih ljudi iz zemlje. Na odličan način su pridonijeli toj temi, bez politizacije su iznijeli racionalne razloge zašto ljudi odlaze iz zemlje, te pokušali dati racionalne razloge zašto bi u njoj trebali ostati. A u Hrvatskoj ima sličnih tema koje mogu biti prilika za neki brend, mislim na oglašivača i agenciju, da direktnije ‘preispitaju’ neke nove pravce i društvene teme u komunikaciji na hrvatskom tržištu.