DANAS KREĆE MASOVNO CIJEPLJENJE U ZAGREBU: Prvi na redu su stariji od 65 i kronični bolesnici

Najviše će cijepiti AstraZenecinim cjepivom, a dio s Moderninim, koji bi trebao stići tijekom ovog tjedna

Više od 85 tisuća prijavljenih građana bit će raspoređeno na čak 19 punktova za cijepljenje diljem grada. Prvi u redu kao prioritet su stariji od 65 i kronični bolesnici.

“Ima dakle nekih 450 timova obiteljske medicine u gradu Zagrebu. Oni imaju od 22 pa do 500 prijavljenih osoba. Ono što znamo sigurno da ćemo kroz ovaj tjedan koji nam dolazi procijepiti tih, to će biti oko 16 tisuća ljudi u gradu Zagrebu. A to ispada po 40-ak po svakom timu obiteljske medicine”, rekao je jučer za RTL Miro Hanževački, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

Cijepit će i do 3 tisuće građana

Najviše će cijepiti AstraZenecinim cjepivom, a dio s Moderninim, koji bi trebao stići tijekom ovog tjedna. Timovi obiteljske medicine očekuju sutra cijepiti i do 3 tisuće građana.

Zbog toga je cijepljenje organizirano na čak 19 punktova u Zagrebu koji su zasad u većim prostorima Domova zdravlja, ali jedan od njih bit će i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Sve bi trebalo biti lako dostupno građanima. Pacijenti će čekati u čekaonicama ili ispred Domova zdravlja, a nakon cijepljenja motrit će ih liječnik obiteljske medicine kako ne bi došlo do kakvih nuspojava.

Mole se svi građani da se jave svojim liječnicima za termin kako ne bi stvarali gužve.

A uz već spomenute zagrebačke punktove za cijepljenje, najavljuje još jedan. Na njega će obiteljski liječnici moći preusmjeriti 300-tinjak pacijenata. Taj će biti na lokaciji Mihaljevac, Ksaverska 111. Najavljena je već i treća faza aktivnosti u kojem će masovno cijepljenje biti organizirano u dva paviljona na Zagrebačkom velesajmu, a ni sportske dvorane nisu isključene.

