U utorak većinom oblačnije, ali i toplije, uz južinu, te povremenu mjestimičnu kišu na sjevernom Jadranu i u gorju, navečer i u noći na srijedu u većini krajeva. Ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U srijedu razvedravanje te još razmjerno toplo, zatim hladnije, uz novo prolazno jače naoblačenje i kišu u petak, kada će na sjevernom Jadranu biti bure, u višem gorju moguć je snijeg, a od vjerojatno sunčanije subote na kopnu ponegdje jutarnji mraz, prognozirao je Dragoslav Dragojlović za HRT.

U utorak na istoku Hrvatske promjenjivo, pa i pretežno oblačno te iznadprosječno toplo. Prema kraju dana u zapadnim krajevima mjestimice kiša. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 10 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti umjereno i pretežno oblačno. Mjestimična kiša uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorskim krajevima većinom oblačno povremeno s kišom, uz mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar koji u gorju može imati olujne udare. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, uz obalu između 12 i 14 °C. Najviša dnevna od 13 do 15 °C, na moru između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji promjenjivo, osobito poslijepodne i pretežno oblačno, na sjevernom dijelu mjestimice s kišom, a ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9 °C, uz obalu između 12 i 15 °C, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 20 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura zraka, uz djelomice sunčano vrijeme, poslijepodne i navečer mjestimice s povećanom naoblakom. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar.

U petak jače naoblačenje s kišom

U srijedu prijepodne na kopnu većinom oblačno, mjestimice s kišom, zatim razvedravanje sa sjeverozapada. U četvrtak djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. U petak jače prolazno naoblačenje s kišom, a u noći na subotu u najvišem gorju može pasti i malo snijega.

Na Jadranu u srijedu prijepodne mjestimice kiša, zatim djelomice sunčano. U četvrtak pretežno sunčano, a u petak većinom oblačno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. U srijedu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, u četvrtak jugo, a u petak na sjevernom i srednjem dijelu umjerena i jaka bura, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević također je prognozirala u petak stiže novi val kiše. Bit će manje toplo. U većini predjela treba računati na kišu i pljuskove, prema večeri je moguć i snijeg u višem gorju. U danima vikenda ipak malo stabilnije.