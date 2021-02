DALMATINSKA OBITELJ U ŠOKU: Nisu imali pojma da žive u minskom polju: ‘Tu se djeca ljuljaju, sadili smo cvijeće blizu mina’

U dva navrata se u dvorištu okupilo oko 150 uzvanika u svatovima, igrala su se djeca, sadilo se cvijeće i povrće, a ispod površine nalazilo se šest nagaznih pješačkih mina odnosno ‘pašteta’

Jedna obitelj iz Crnog kraj Zadra je četvrt stoljeća svakodnevno, ništa ne znajući, živjela u smrtnoj opasnosti na pravom minskom polju. Premda su prije 25 godina po povratku u Crno u dvorištu pronašli minu, nisu ni slutili da ih ima još.

Prošle godine pronašli su dvije mine, a nakon što su došli pirotehničari na koje su godinu dana čekali, otkrivene su još tri mine, poznate pod nazivom “paštete”. U dva navrata se u dvorištu okupilo oko 150 uzvanika u svatovima, igrala su se djeca, sadilo se cvijeće i povrće, a ispod površine nalazilo se šest nagaznih pješačkih mina odnosno pašteta.

Obitelj Sanković živjela je na minskom polju. Ivan Sanković za RTL Danas kaže da se boji i za sebe i unučad. Ivan je prvu minu pronašao prije 25 godina kada se vratio u Crno. Lani je sa suprugom pronašao druge dvije mine. Obitelj Stanković se oko vlastite kuće smije kretati samo po betonskim površinama dok prođe završna kontrola razminiranja.

Punih 20 godina sadila cvijeće malo dalje od mina

Uz tu betoniranu površinu je gospođa Sanković prošle godine pronašla jednu paštetu, a malo dalje je, punih 20 godina sadila cvijeće.

Uz cvijetnjak, samo dva metra od dječjih ljuljački, prije tjedan dana su pirotehničari pronašlu još jednu nagaznu antimagnetnu minu PMA-2. Malo dalje, na mjestu gdje se često prolazilo do rodbine susjeda pronađene su još dvije mine.

“Prednju stranu gdje su mine su pregledali sve ručno, 2-3 put su kopali. Iza kuće bager sa zubovima, sve je vuka komad po komad i onda su oni isto sa bagerima, sa capicama tražili je li ima koja”, kaže Ivan Sanković za RTL Danas.

Život u strahu

Sankovići žive u strahu otkada su prošle godine otkrili eksplozivne naprave jer je zbog pravila o raspisivanju natječaja za razminiranje na pirotehničare trebalo čekati skoro godinu dana.

U Crnom, predgrađu Zadra, nalazila se neprijateljska linija, a ove mine najvjerojatnije su ostavljene tijekom povlačenja neprijatelja prema Smokoviću 1993. u Akciji Maslenica.

“Ovdje je bio jedan naš pokojni susjed, on je to razminirao koliko je mogao. On je skupio tu puna kolica pješačkih mina”, kaže Emil Živković iz Crnog.

Ivan Sanković još uvijek do kokoši u dvorištu ide preko improviziranog daščanog prijelaza.