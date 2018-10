DALIJA OREŠKOVIĆ SE NE ŠALI: ‘Želim razmontirati HDZ i sve one strukture koje su im spremne klimati glavom’

Novinar Novog lista u nedjelju je razgovarao s Dalijom Orešković koja se sprema ući u hrvatsku politiku kako bi razmontirala HDZ i sve one strukture koje su spremne klimati glavom neovisno o tome što im je pred nosom

‘Pravna država se slomila’

Orešković tvrdi da se naša pravna država u potpunosti slomila, a ustavni balans između nositelja pojedinih grana vlasti uopće ne funkcionira. “Istina, kad sustav promatrate iznutra, slika je puno ružnija nego ona koju vidite samo prateći medije. No, neovisno o tome, način na koji je došlo do preslagivanja Vlade specifičan je za noviju hrvatsku povijest,” smatra Orešković.

‘Sabor je tijelo koje ne nadzire rad Vlade’

Također, kaže da Sabor nije tijelo koje nadzire rad Vlade nego šutke prelazi preko činjenica da je, primjerice, bivša ministrica gospodarstva iznosila neistine na saslušanju pred jednim parlamentarnim odborom, a da je njezina kasnija ostavka prezentirana tek kao neki moralan čin kako ona ne bi predstavljala uteg Vladi.

“Od Sabora se nije čulo ništa nakon sve sile dokaza koji govore o gomili laži, obmanama, nevjerodostojnosti, manipuliranju institucijama…” ističe Orešković.

Na tvrdnju Novog lista da Sabor samo u teoriji nadzire Vladu pa je jasno da Josip Đakić ne može nadzirati Andreja Plenkovića, koji je iznad njega u hijerarhiji HDZ-a odgovara da “govorim o tome kako je Ustav zamišljen i o ravnoteži moći, o sustavu kočnica i ravnoteža koje bi morale postojati u demokracijama. Da, kod nas je to samo teorija.”

‘Hrvatsku obilježava ozbiljan demokratski deficit i nedostatak samosvijesti’

Orešković smatra da u demokraciji ne bi trebala postojati takva vrsta nadređenosti, što je i uzrok svih problema i stanja u kojem se Hrvatska nalazi, jer ako je čelnik jedne stranke osoba koja diktira sve i kojoj se ne može stati na kraj unatoč svim dokazima samo zato što je na čelu stranke, tada zaista postoji ozbiljan demokratski deficit i nedostatak samosvijesti.

Poziva saborske zastupnike HDZ-a da se pobune ako imaju časti i morala te ako im je stalo do ove države i građana. “Nije li taj isti Andrej Plenković svojedobno na skupu HDZ-a rekao da stranka ne može biti talac jednog čovjeka? Nisu li to bile njegove riječi? Je li on tada pozivao na pobunu?” pita Orešković.

Orešković tvrdi kako je tom prilikom vrlo malo ljudi u dvorani zapljeskalo Plenkoviću te se na taj način suprostavilo Tomislavu Karamarku zbog njegova kaznenog djela, piše Novi list.

‘Želim razmontirati HDZ i one koji ne vide što im je pred nosom’

Na tvrdnju novinara kako ulaskom u politiku neće popraviti HDZ jer su “oni takvi”, Orešković odgovara kako želi “razmontirati HDZ i sve one strukture koje su spremne klimati glavom neovisno o tome što im je pred nosom jer želi sudjelovati u građenju politike u kojoj će ljudi razmišljati vlastitom glavom i svaki put osuditi ono što pođe po zlu, što prvenstveno nedostaje HDZ-u”.

“Nakon što je Karamarko pao, izgubio državnu i potom stranačku poziciju, njegovo se ime prestalo spominjati u HDZ-u. Isto će se, prije ili kasnije, dogoditi i Plenkoviću,” tvrdi Orešković.

‘Mora postojati institucija koja će reći da je lex Agrokor nezakonit’

Smatra kako mora postojati institucija koja će sada reći da to što je Vlada radila u postupku donošenja lex Agrokora nije bilo zakonito i da netko zbog toga mora odgovarati.

“Ako stranačka infrastruktura, koja sada meni kao nedostaje, znači imati ljude koji kimaju glavom i od te stranke očekuju samo da im se osiguraju povlastice, beneficije, poslovne prilike, onda meni takva infrastruktura niti ne treba. Takvu infrastrukturu neću graditi. Želim ljude koji će razmišljati i kontrolirati osobe koje biraju,” zaključuje Orešković.

