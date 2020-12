DALIJA OREŠKOVIĆ OŠTRO KRITIZIRALA PREMIJERA: ‘Andrej Plenković je kukavica, politička kukavica’

Dalija Orešković smatra kako temeljna društvena bolest i najveća prijetnja ovog trena nije korona, već “država koja stvara mentalitet u kojem su dobrodošli samo poslušni i podobni”

O situaciji sa Znanstvenim savjetom Vlade, Dalija Orešković je kazala kako je to “slika i prilika Andreja Plenkovića i njegovih društvenih, političkih i moralnih vrijednosti”, prenosi N1. “Andrej Plenković stvara državu u kojoj je jedino njegovo mišljenje važno i mjerilo svih stvari, autoritet nad autoritetima. Način na koji se ponaša vodi državu u jedan autokratski model promišljanja u kojem su dobrodošli samo oni koji slijede dnevnopolitičke potrebe Andreja Plenkovića i njegove parlamentarne većine, a svi drugu su stavljeni u onu skupinu koju ova država ne poštuje. Onog trena kad se uvaženi znanstvenici na ovakav način javno ponize, to je zapravo znak da naša temeljna društvena bolest i najveća prijetnja ovog trena nije korona, koja je u svakom slučaju ugroza i svi smo zabrinuti s porastom i broja oboljelih i hospitliziranih i umrlih, ali problem korone ćemo u nekom trenutku riješiti napretkom znanosti i konačnim uvođenjem cjepiva. Problem države koja stvara mentalitet u kojem su dobrodošli samo poslušni i podobni, to je nešto s čime ćemo se nažalost kao posljedicom morati boriti desetljećima”, smatra Orešković.

Za N1 je komentirala i navode predstojnika ureda Vlade Zvonimira Frke-Petešića koji je kazao kako situacija sa Znanstvenim savjetom nema veze s premijerom Plenkovićem. “Sjećate li se one situacije kad je Andrej Plenković naložio svojoj tajnici da smijeni tri ministra? Dakle, jasno je od pojave Andreja Plenkovića na političkoj sceni da je jedino njegova riječ prva, zadnja i jedina koju se sluša. Ne vjerujem da je bilo koji ministar bilo kada ili bilo koji drugi Vladin dužnosnik poduzeo bilo što, a da to nije bilo pod budnim okom, uputom ili blagoslovom Andreja Plenkovića”, kazala je Orešković.

Oštro o Plenkoviću

“To što je teret nošenja s negativnim odjekom u javnosti prebacio na nekog drugog i žrtvovao ga na neki način javnim ismijavanjem, opravdanim doduše, samo pokazuje koliki je Andrej Plenković kukavica, politička kukavica”, ističe. Orešković i njena kolegica iz stranke Marijana Puljak nedavno su poslale otvoreno pismo Andreju Plenkoviću da raspusti Stožer i osnuje Stožer nacionalnog jedinstva, ali kaže kako na to pismo nisu dobile odgovor. “Naravno da nismo dobili odgovor, nije očito bilo ni za očekivati poznavajući mentalni sklop kojem se Andrej Plenković ravna. Ovdje je zaista stvar toga da iz jednog stanja zabrinutosti zbog eskaliranja situacije s koronom i izmicanja kontroli – apsolutno je situacija izmakla kontroli krivnjom Stožera i krivnjom Andreja Plenkovića, a sad već možemo ući u fazu ljutnje jer svatko može pogriješiti bez obzira na to kako je do greške došlo, ali kada netko uporno inzistira na lošem modelu, na modelu koji vodi u produbljivanje i krize i težine njezinih posljedica, ne samo po zdravlje naših građana, nego tu sad već pričamo i o životima, a naravno da će se to negativno odraziti i na ekonomiju. I uporno odbija jednu iskreno pruženu ruku pomirenja i pomoći jer ovdje doista nije bitno koja će politička stranka imati kakav rejting i kakav respekt u biračkom tijelu, ovdje je bitno da svi zajedno shvatimo da nam je dobrobit naših građana i ekonomije svima prioritet”, rekla je Orešković.

