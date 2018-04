CVITAN OTIŠAO S DUŽNOSTI: ‘I rođenog sina bih prijavio, a onda mu nosio mandarine u Remetinec’

Hvala svima na prilici i časti da budem u ovom Domu dosta puta, želim svako dobro vama i vašim obiteljima, tim se riječima od zastupnika u srijedu oprostio glavni državni odvjetnik na odlasku Dinku Cvitan, nakon što je Hrvatskom saboru podnio izvješća o radu DORH-a u 2015. i 2016. godini.

Cvitan je, osvrćući se na tvrdnje da je percepcija građana o radu državnog odvjeništva loša, jer nema presuda, pogotovo u velikim predmetima, poručio kako državni odvjetnik nema ni jedan način da požuruje sud da postupi po podignutoj optužnici.

Broj vraćenih optužnica je vrlo mali, rekao je zastupnicima.

Poručio je i kako za državno odvjetništvo i USKOK ime, prezime, stranačka pripadnost definitivno ne znače ništa.



“Ako se prikupe dokazi protiv bilo koje osobe, ta će osoba biti procesuirana ili kako volim kolokvijalno reći… i vlastitog sina bi zatvorio da je počinio kazneno djelo i onda mu nosio četvrtkom mandarine u Remetinec”, rekao je.

Klub vladajućeg HDZ-a najavio je kako će ‘Cvitanova’ izvješća primiti na znanje, kako je to učinio i saborski Odbor za pravosuđe.

Odgovorio HDZ-u

Kroz izvješće se nije dovoljno pažnje posvetilo terorizmu, kao ni institutu zaštićenog najma, kazao je u ime Kluba Marko Šimić.

Ne možemo pisati o terorizmu kad se, hvala Bogu, nije u Hrvatskoj dogodio, odgovorio mu je Cvitan.

SDP-ov Željko Jovanović ističe kako način na koji se Cvitana ponovno ne bira šalje brojne upitnike na račun čovjeka (Dražena Jelenića) koji će doći na njegovo mjesto.

Smatra da bi glavnog državnog odvjetnika Sabor trebao birati dvotrećinskom većinom, na jedan mandat od sedam godina.

Saborska rasprava o ‘Cvitanovim’ izvješćima završila je prije nego se očekivalo, jer nekoliko oporbenih zastupnika, prijavljenih za raspravu, nije bilo u sabornici kad je došao njihov red.

Obratio se i novinarima

Odgovarajući na pitanja novinarima istaknuo je kako je bilo možda gafova i nenamjernih propusta, ali je odrađen veliki posao koji se prema van ne vidi, prvenstveno oko organizacije rada državnog odvjetništva.

Žali što se pojavio s premijerom

Na pitanje što smatra gafom, kaže, uz osmijeh “Pa, pojavljivanje s premijerom”, ciljajući na zajedničko obraćanje u slučaju Dnevnice, i nastavlja: “ali osjećao sam da sam ja tamo jamac da će se učiniti sve što treba kako bi se utvrdile činjenice, što je i napravljeno”, zaključuje, dodajući da je to bila njegova odluka.

Za nasljednika ima samo riječi hvale. “Moj kolega bio je moj izbor kao prvi savjetnik, profesionalac koji je prošao sve instance, u stanju je donositi odluke i mislim da će imati priliku dobro voditi ovaj posao je” rekao je Cvitan o Draženu Jeleniću.

Na pitane za čime najviše žali u ove četiri godine, kaže kako teško reći i izdvojiti. “Najtužniji sam recimo što nisam uspio da se USKOK-u osigura prostor” rekao je te nabrajo loše radne uvjete zbog kojih bi ih mogla kazniti i inspekcija rada.

Emotivno komentirao smjenu

Ovu smjenu, kako je novinar rekao “5 do 12” komentirao je pomalo emotivno.

“Nije to ugodan osjećaj, kao čovjeku kada svaki dan očekuješ ‘sad će me pozvati’. I onda je bio telefonski poziv ‘dođi za 15 minuta’. Okej, i to sam u stanju napraviti. Međutim loš je taj osjećaj. Mi ta izvješća raspravljamo, svake godine na sastanku glavnog državnog odvjetnika s državnim odvjetnicima, radimo trendove… Radi se analiza i mi to sami sa sobom nešto zaključimo, a zapravo ne znamo što o tome misli onaj tko je najvažniji a to je Sabor”, rekao je.

Povratak otpisanih

Na pitanje “kad ste vi shvatili da ste otpisani, našalio se “Kad sam gledao seriju Otpisani, Tihi i Prle”. No novinari su mu brzo replicirali “Ali postoji i Povratak otpisanih.”…

Cvitan se uozbiljio “Polako, ne bih ja ni o kakvim povratcima, ja ću sada konačno malo raditi na spisima, vratiti se pravu” rekao je Cvitan i nastavio: “Nije ovo lagan posao. Ne pritisci da vas netko zove, to se mene nitko nikad nije usudio zvati jer nema razgovora oko toga što treba napraviti, ali imate čudnu situaciju. Ja sam možda trebao više izlaziti u javnost, ali sam to smatrao samopromocijom, a ja nisam takav” rekao je.

U DORH-u do 2028.

Kaže da je bio spreman nastaviti, ali da je činjenica da mu je istekao mandat, i potom se poslužio nogometnom analogijom.

“Treneru je istekao ugovor, ali trener sada ima ugovor kao igrač do 27. 11. 2028. godine, kojeg uprava kluba ne može otkazati”, rekao je pojašnjavajući kako će prema novom godišnjem rasporedu poslova kojeg donosi njegov nasljednik obavljati zadatke koji mu se povjere.

Na pitanje što će biti najvažniji savjet nasljedniku ponovo ga je nahvalio.

“Ne znam koliko njemu trebaju savjeti” Dobrim je ocijenio okolnost što Jelenić “dolazi iz kuće”. Jelenić poznaje sustav, ljude, probleme, ističe Cvitan te poručuje kako očekuje da, čim položi prisegu, odnosno kad se napravi primopredaja, pristupi poslu. “Bilo je kritika da bi možda trebao doći netko izvana, ali da je ovdje došao nobelovac, dvije godine uopće ne bi znao gdje je došao” smatra Cvitan.

Kad si na vlasti, kradeš, kad si u oporbi, učiš

Na pitanje misli da ga je stajalo mandata to što je dok je on bio na čelu DORH-a pokrenuti brojni krupni slučajevi sa zvučnim imenima rekao je da ne želi spekulirati na takav način. Ipak osvrnuo se na to kako se često piše da je on kandidat vlade Zorana Milanovića.

“Jesam, jer me je Milanovićeva vlada predložila Saboru, ali me veseli da kad pogledate slučajeve , i SDP-ovci su procesuirani. Što hoću time reći – kad si u poziciji, onda možeš raditi kaznena djela, kad nisi u poziciji možeš gledati i učiti” rekao je i zaključio. “Moje zadovoljstvo je to što kada sam imao dokaze smo išli u postupak, a kada nismo, nismo išli u postupak”. zaključio je Cvitan.