Potpuno je jasno kako ni jedan dio planeta neće ostati neokrznut klimatskim promjenama koje se događaju zbog globalnog zatopljenja, pa tako i Hrvatska može očekivati posljedice, od kojih su neke već i nastupile. Što očekuje Hrvatsku i kako će izgledati turizam zbog toga, otkrio je za HRT ugledni američki meteorolog i klimatolog John Toohey-Morales koji je prošlog tjedna uživao u djeliću hrvatskih ljepota i pritom ih promovirao na svojim društvenim mrežama, na kojima ga prati više stotina tisuća ljudi. Posjetio je Zagreb, Nacionalni park Plitvička jezera, te Rovinj i Pulu.

'Prijetit će bolesti zbog vrućina'

"I vi u Hrvatskoj, kao i cijelom Sredozemlju, svakako trebate očekivati da će ovo područje postati toplije. I da, to zaista znači da ćete se početi osjećati kao da ste u tropima. S udaljavanjem od obale temperature će sve više rasti, jer more ipak barem malo 'hladi', no u zaleđu će postati vrlo teško i vruće. To možete očekivati sredinom stoljeća, otprilike 2050. ili 2070. godine", naveo je Morales za HRT.

"Imat ćete više toplijih mjeseci, ali u isto vrijeme, kada bude najtoplije, u srpnju i kolovozu, postat će vrlo teško za turiste, čak toliko da će prijetiti bolesti zbog vrućina. Moguće je da će u određenim gradovima u tim mjesecima postati prevruće za razvoj turizma", rekao je.

'Mnogi će htjeti pobjeći od vrućine, ali plaža će biti manje'

Dodao je kako se zbog klimatskih promjena mijenja temperatura mora i raste pa se bilježe migracije raznih morskih vrsta.

"Pored toga treba uzeti u obzir i podizanje razine mora. Plaže će se smanjiti, bit će ih manje, to će utjecati na turiste jer će imati i manje mjesta za uživanje. No, istovremeno, more će ipak malo ublažavati visoku temperaturu na obali. Pritisak će na nju stoga biti još veći jer će mnogi htjeti pobjeći od vrućine", zaključio je John Morales.