Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je posjetio Sarajevo i dao podršku jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Poručio da BiH nema većeg prijatelja od Hrvatske. Istaknuo je da je ”bilo važno čuti od predstavnika različitih političkih stranaka snažnu poruku konsenzusa”.

“Zalaganje za konsenzus unutar cijele BiH, a to prije svega mislim na političke stranke da se postigne dogovor u kojem bi i Hrvati imali istinske, legitimne zastupnike je vrlo važan”, rekao je Plenković u Sarajevu i dodao da će poticati postizanje konsenzusa. “Želimo nastaviti aktivan dijalog s BiH, održati tijekom proljeća sjednicu Vlade RH i Vijeća ministara u RH”, najavio je.

“Svojim pismo je Čović do kraja pojasnio svoje pozicije i smatram da je tako otklonio i najmanju sumnju da kod njega postoji bilo kakva dvojba oko karaktera zločina u Srebrenici, a to je genocid. Ta dvojba ne postoji niti u Vladi RH niti kod političkih predstavnika Hrvata u BiH. Mislim da trebamo tražiti rješenje koje je uključivo, a koje neće eliminirati postavke ustavne arhitekture kakvu BiH ima već 26 godina”, prenosi premijerove riječi N1.

Govorio je i o odnosu BiH i međunarodne zajednice, naročito Europske unije. “Kad se razgovara o BiH, naši europski partneri gledaju u nas i čekaju što ćemo mi reći. Mi smo došli s najboljim namjerama i želimo da se riješi jedna anomalija koja postoji od 2006. godine i muči Hrvate u BiH. Kad bi se malo džentlmenski pristupilo, mislim da imamo sve mogućnosti da BiH dobro funkcionira, a da RH bude akter koji će podržavati BiH”, poručio je Plenković.

Krajnje složena situacija

Na njegove poruke se osvrnuo član Predsjedništva BiH, Dragan Čović. "Drago mi je da smo imali prigodu ugostiti Plenkovića. Jednom riječju oslikati današnju situaciju bilo bi teško. Ona je krajnje složena, izazovna s ekonomskog, političkog i sigurnosnog aspekta, o tome se sve češće priča. Nije moglo biti bolje vrijeme za dolazak predsjednika Vlade RH kao članice EU i NATO saveza i posebne osobe koja ima utjecaj na ovaj prostor. Čini i se da dugo vremena nismo imali pozitivnijih poruka iz BiH kao što smo imali danas. Plenković je jasno kazao na zajedničkom kolegiju Parlamentarne skupštine BiH: 'Dajte riješite ključna pitanja, elektivnog predstavljanja kolektivnog naroda, ugradite presude suda u Strasbourgu, suda BiH i recite kako Hrvatska može pomoći na europskom putu i ekonomskoj i socijalnoj stabilizaciji'. Mislim da su sugovornici vrlo pozitivno reagirali na takve poruke koje su dobili predstavnici srpskog i bošnjačkog naroda, kao i mi Hrvati", komentirao je Čović za RTL.

On smatra izmjenu izbornog zakona u BiH nužnom. "Do nje mora doći jer bez izmjene izbornog zakona nema preduvjeta za organizirati izbore iduće godine. Sjetite se koliko nam je trebalo vremena da organiziramo izbore u Mostaru. Ustavni sud je van snage stavio neke odredbe i sad ih treba u Parlamentarnoj skupštini BiH vratiti. Uvjeren sam da će razgovori koji će teći četiri-pet dana od danas, s predstavnicima američke i europske administracije, naći dovoljno snage i mudrosti da napravimo kompromis i riješimo pitanje izbora kad je u pitanju Dom naroda i Predsjedništvo, a iza toga je integracija izbornog procesa, tehničke izmjene izbornog zakona koje su nužde. Optimističan sam nakon današnje posjete, da možemo napraviti snažniji iskorak i riješiti taj posao u ovoj godini", poručio je.

Dodikovi manevri

S druge strane, Parlament RS je odbacio dio važnih zakona donesenih na razini BiH, čime se ponovno potegnulo pitanje odcjepljenja tog entiteta i zadovoljavanja želja Milorada Dodika.

"Hrvati se zalažu da imamo legitimne predstavnike u Domovima naroda i Predsjedništvu BiH da se ne podcijeni uloga zakonodavne vlasti na razini entiteta i BiH i zajednički tražimo rješenja. Bez toga neće biti moguće normalno funkcioniranje BiH zbog izigravanja Ustava smo u ovakvoj političkoj situaciji. Što se tiče odluka Narodne skupštine RS, zaključaka koji trebaju definirati neke odnose, osnova za naše djelovanje je Ustav i Dayton. Ustavno domoljublje mora nadvladati. BiH se ne može podijeliti, pogotovo mirnim putem, a nama je u političkom mandatu, misiji, da čuvamo mir do kraja. Podjela neće biti ali moramo tražiti rješenja za mnoga pitanja koja su otvorena. Predstavnici srpskog naroda su naglasili pitanje vojske u BiH, a i danas ste mogli čudi izjave dužnosnika RS da traže racionalnost u organiziranju vojske, razgovor oko toga pa tek zaključak da će povući drugi potez. Slično razmišljamo i kad su u pitanju druge reforme koje su nužne. Mi smo davno preuzeli paket obveza reformskih obaveza ka EU, zato što stoje se dešavaju ovakve stvari", rekao je Čović.

Plenković je te Dodikove manevre ocijenio predizbornim trikovima, no Čović drži da tu nema blefiranja, već naglašavanja ozbiljnih problema BiH, o kojima se mora razgovarati.

"Zaključcima smo natjerali da sjednemo zajedno i riješimo da ne bi došli u situaciju da za 6 mjeseci analiziramo na drugačiji način odnose u BiH", kazao je.

Zakon o zabrani negiranja genocida nije tema u BiH, poručio je član Predsjedništva. "To je bila tema u vrijeme zasjedanja Doma naroda kad nismo razgovarali o Zakonu koji definira odnose, a to je kazneni zakon nametnut od strane visokog predstavnika. Govorili smo o načelima oko čega treba razgovarati da bi Parlament proradio. Sve što se dešavalo kad je u pitanju zločin genocida i protiv čovječnosti, ratni zločin, nisu teme u kojima hrvatski predstavnici i ja imamo probleme. Bio sam u Srebrenici, svaki put smo ispraćali ostatke onih koji su stradali, s poštovanjem prema tim ljudima i onda se napravila politička špekulacija i nije mi trebalo puno vremena. Pismo koje sam uputio predstavnicima međunarodnih institucija s kojima smo dogovarali plan da osposobimo skupštinu BiH i da riješimo pitanje tako da mi to nije bilo teško objasniti Plenkoviću i Milanoviću. Nije u pitanju glasovanje. Potez da vratimo ljude u Parlament je pravi potez", kazao je Čović.

Osigurati mir i stabilnost

Čović je komentirao i najave stranih dužnosnika o slanju vojnika u BiH, ako Dodik nastavi ustrajati na odcjepljivanju. "Svi koji su proživjeli '90. moraju biti odgovorni. Naše poslanje i moja misija je voditi politiku koja će osigurati mir i stabilnost BiH, pravnu državu, ali europsku državu BiH. Jednak problem je separatizam o kojem govorite kao i unitarizam koji se naglašava u pitanju Sarajeva. Oni koji šalju jasne poruke da ima dovoljno onih iz okruženja koji brinu o stabilnosti BiH, nije to samo pitanje stabilnosti jer ako bi se ovdje nešto desilo imamo okruženje koje je sigurnosno upitno kao takvo. Ne znam da je takvih odluka doneseno do par istupa predstavnika institucija koji su rekli da su se spremni staviti u funkciju da osiguraju mir i mi smo spremni zajedno s njima očuvati mir ovdje. Dobro je razmišljati o tome ali da bi izbjegli situaciju moramo se okrenuti reformskim aktivnostima, vratiti povjerenje između predstavnika tri naroda", kazao je Čović.