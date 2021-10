Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je u utorak da je Vlada svjesna negativnog učinka skupog goriva na standard građana te da će, bude li potrebno, djelovati na trošarine ili PDV.

Na novinarsko pitanje kada će država intervenirati u cijenu goriva kroz smanjenje trošarina, Ćorić je nakon sastanka koordinacije predstavnika ministarstva, Hrvatskih voda i Karlovačke županije odgovorio: "Ubrzo".

“Svjesni smo posljedica koje povećanje cijena goriva nosi najširem krugu potrošača u Hrvatskoj, svim vozačima i njihovim obiteljima. Zato ćemo ići u smjeru procjene fiskalnih učinaka i djelovati ili na trošarine ili na PDV”, rekao je Ćorić.

U cijeni litre goriva, benzinskog i dizela, preko pet kuna je za trošarine i PDV i ako se nastavi trend rasta, a ne vraćanje na niže razine, premijer je dao jasne smjernice, naglašava Ćorić, “da se analiziraju opcije utjecaja na pojedine troškovne elemente u samoj cijeni”.

Hrvatska spremna za sudjelovanje u gradnji drugoga bloka "Krškog"

Ćorić je najavio da će sljedeći tjedan u Sloveniji, na Bledu, na međuvladinom povjerenstvu Hrvatske i Slovenije “najaviti na razini ministara spremnost Hrvatske na razgovore o izgradnju drugog bloka Nuklearne elektrane Krško”.

Rekao je da je HEP kao suvlasnik NE Krško već jasno najavio zainteresiranost Hrvatske za sufinanciranje gradnje drugog bloka i sudjelovanje u raspodjeli proizvedene struje, "jer nam treba stabilan i dugoročan izvor električne energije, kao i proteklih par desetljeća".

“To nam daje mogućnost da u dugom razdoblju, i nakon što 2043. prestane funkcionirati prvi blok, namirujemo dio svojih potreba iz Krškog”, rekao je Ćorić i potvrdio da je jučer s mađarskim ministrom za inovacije i tehnologiju Laslom Palkovicsom razgovarao o mogućnosti da pod određenim uvjetima Hrvatska namiruje svoje potrebe za strujom iz te NE Paks i to na dulje razdoblje, 10 i više godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Također je rekao da Hrvatska na svom prostoru, bogatom prirodnim ljepotama i s velikim udjelom turističke djelatnosti u ukupnom BDP-u, neće graditi nuklearne elektrane.

“Hrvatska je strateški usmjerena na čistu energiju, onu iz obnovljivih izvora, ali to ne znači da smijemo biti licemjerni i ne prihvatiti činjenicu da se dijelom strujom opskrbljujemo iz NE Krško, čiji smo suvlasnici i da će to tako trajati najmanje do 2043. godine”, rekao je.