ČLAN ZNANSTVENA SAVJETA BAN TVRDI DA TREĆI VAL JENJAVA, ALI PRESPORO: ‘Radi se o kombinaciji efekata’

Molekularni biolog i član Znanstvenog savjeta Vlade, Nenad Ban, gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je govorio o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u RH i cijepljenju.

“Situacija nije dobra, ali postoje informacije da se trend mijenja i da se bližimo kraju trećeg vala. Ne smijemo zaboraviti da mi nismo imali tešku situaciju tijekom prvog vala. Mislim da je situacija kod nas bila gora zimi nego kod ostalih”, rekao je Ban.

U lošoj smo situaciji što se tiče preminulih

Komentirao je i donošenje mjera.

“Mjere se moraju podesiti situaciji u zemlji jer svaka zemlja ima drugačiju situaciju što se tiče raspoloživih bolničkih kapaciteta, različitu reakciju ljudi na situaciju… Teško je uspoređivati koje mjere su korisne u kojoj zemlji, ali sasvim je očito da je distanciranje jedini način što se prije cijepljenja moglo napraviti da se uspori pandemija. Jedan od kriterija kako procijeniti kako se zemlja nosila s pandemijom je broj preminulih i po tim brojevima mi smo u jako lošoj situaciji”, kazao je epidemiolog.

Ban, koji je bio jedan od znanstvenika koji su tijekom drugog vala tražili što strože mjere, navodi kako nisu tražili lockdown.

“To se uzima izvan konteksta. Kada netko kaže da su ti ljudi zahtijevali strogi lockdown to nije istina. Mi smo rekli da je situacija ozbiljna. Kombinacija mjera koje su uvedene na neki način ozbiljno slijeđenje tih mjera, kada su ljudi shvatili da je situacija kritična je bio taj trenutak koji je preokrenuo situaciju. Mi smo se htjeli distancirati od komentara koji su se pojavljivali u javnosti gdje su neki ljudi govorili da je sve okej i da same mjere neće dovesti do poboljšanja situacije nego da će se ljudi dovoljno razboljeti i bolest se više neće širiti.

Svi ti ljudi koji su to potpisali nisu zahtijevali lockdown. Tražili smo najoštrije mjere u odnosu na mogućnosti. Lockdown sam po sebi nije potreban u smislu da ljudi ne bi smjeli van, to nema smisla. Hrvatska je imala još uvijek relativno veliku mobilnost stanovništva, određen broj ljudi se još uvijek mogao sastajati”, objasnio je Ban.

‘Treći val pomalo jenjava’

“Treći val polako prolazi, nažalost nedovoljno brzo. Očito se radi o kombinaciji efekata, što je više ljudi cijepljeno to će se bolest manje širiti, što je više ljudi preboljelo također će se bolest manje širiti. Očito se radi o situaciji gdje smo u trci između procjepljenja ljudi i obrazovanja ljudi da shvate da je cijepljenje jedini način da se zaustavi širenje pandemije. To su sve parametri. U ovom trenu smo na visokoj razini novih slučajeva dnevno.

Jako puno ljudi će imati trajne posljedice. Kada čovjek preboli tešku upalu pluća kvaliteta života se može promijeniti za sljedećih 10 do 20 godina života. Naše sugestije prošle godine su bile takve da se uspostave mjere koje će smanjiti brojeve oboljelih, a ne držati to na konstantno visokom broju u nadi da će se populacija prokužiti. Nadam se da će se s cijepljenjem i lijepim vremenom situacija stabilizirati”, rekao je Ban.

Objasnio je razliku između sojeva i varijanti virusa.

“Ne radi se službeno o sojevima, to su varijante. Ovisi o tome koliko je promijenjen virus, ako se radi o samo nekoliko mutacija to je varijanta. Kod sojeva su promjene u genetskoj strukturi veće. Većina varijanti će na jedan ili drugi način biti usporene što se tiče simptoma kod ljudi koji će oboljeti. Oni će biti daleko blaži kod ljudi koji su cijepljeni”, objasnio je Ban.

Odgovorio je i na pitanje zašto se cijepimo dva puta.

“Prvo cjepivo podigne razinu imuniteta do visokog nivoa no da bi se osigurali da će cijepljena osoba biti otporna na virus godinu ili dvije daje se druga doza. Jedna doza cjepiva pruža imunitet otprilike pola godine. Ljudima koji su preboljeli covid nema potrebe da se cijepe unutar pola godine otkako su preboljeli i možda je dovoljna jedna doza. Onima koji nisu preboljeli trebaju dvije doze”, zaključio je Ban.