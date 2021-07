Član Vladinog Znanstvenog savjeta Gordan Lauc na Facebooku je u subotu ujutro objavio podulji status u kojem negira tezu novinara koji ga je u pitanju premijeru Andreju Plenkoviću prozvao za relativiziranje cijepljenja i covida zbog čega se premijer od Lauca i ogradio.

Lauc se na sve to osvrnuo u obraćanju na svojem profilu.

Poručio je da se u pojedinim medijima intenzivno izokreću njegove izjave u, kako je napisao, novom pokušaju da ga se prikaže "šarlatanom i neznalicom". Napisao je kako smatra da se pojedinci pripremaju za nove pritiske na Vladu oko uvođenja raznih zabrana i ograničenja, pa pokušavaju umanjiti njegov utjecaj u Znanstvenom savjetu i javnosti.

Objavu na Facebooku nazvao je demantijem svih neistina, a status u nastavku prenosimo u cijelosti.

"Dragi FB prijatelji i pratitelji,

Imam jednu malu molbu. Posljednjih dana se intenzivno u pojedinim medijima izokreću moje izjave u novom pokušaju da me se prikaže šarlatanom i neznalicom. Čini se da se pojedinci pripremaju za nove pritiske na Vladu oko uvođenja raznih zabrana i ograničenja, pa pokušavaju umanjiti moj utjecaj u Znanstvenom savjetu i javnosti. Ne mogu sve to pojedinačno ići demantirati, pa vas molim vas da podijelite ovaj moj post kao demantij svih tih neistina.

'Potpuna je neistina da sam ikada umanjivao opasnost'

1) Potpuna je neistina da sam ja ikada umanjivao stvarnu opasnost koja nam prijeti od koronavirusa. Štoviše, u ožujku 2020. godine ja sam bio jedan od prvih koji je upozoravao na tu opasnost koje mnogi još nisu bili svjesni. I tijekom prošlog ljeta upozoravao sam da nas pravi val širenja zaraze tek čeka na jesen. No isto tako sam nakon što su prve serološke studije u New Yorku pokazale da je SARS-CoV-2 daleko manje smrtonosan no što su to pokazivale prve kineske procjene, upozoravao na pogrešne i pretjerane procjene opasnosti i na sve štetne posljedice različitih mjera koje propisuju Vlade. Također sam dijelio rezultate znanstvenih istraživanja i iskustva drugih zemalja koja su pokazivala da najstrože „mjere“ (lockdown, zatvaranje škola, zabrane rada restorana i sl.) imaju vrlo slab učinak na širenje epidemije, a imaju ogromne štetne posljedice. Istraživanja u UK su pokazala da prosječni stanovnik UK precjenjuje stvarni rizik od SARS-CoV-2 virusa s faktorom 10. Ako je 10 prosjek, koronapaničari ga vjerojatno precjenjuju s faktorom 20-50. To što ih netko upozorava da je stvarni rizik manji nije umanjivanje stvarnog rizika, već ublažavanje nepotrebnog straha i panike.

'Potpuna je neistina da sam protivnik cijepljenja'

2) Potpuna je neistina da sam ja protivnik cijepljenja i da potičem ljude da se ne cijepe. U svakom svom postu na tu temu ističem kako je iznimno važno da se cijepe svi oni kojima prijeti značajan rizik za teški oblik bolesti. Iako sam prebolio COVID-19 i ja osobno sam se cijepio (kad mi je pala razina protutijela). No isto tako ističem da trenutno dostupni podaci o omjeru rizika nuspojava i rizika bolesti ne opravdava cijepljenje djece. To je neosporna činjenica o kojoj je prije neki dan pisao i BMJ , a takve su i trenutne preporuke EMA i HZJZ.

Što se tiče mladih, njihov rizik za teški oblik bolesti je puno bliži riziku kod djece, neko kod starih, tako da osobno nisam pobornik prisiljavanja mladih na cijepljenje. Gdje je granica nakon koje netko prestaje biti mlad, ne znam i mislim da to treba biti osobna odluka. No rizik cijepljenja je jako mali, tako da svatko može bez straha i previše razmišljanja donijeti odluku da se želi cijepiti i time umanjiti rizik za teški oblik bolesti. Bitno je da se tu radi o odluci pojedinca radi zaštite vlastitog zdravlja, a ne prisili države ili poslodavca. Ovo nije zadnji virus protiv kojeg ćemo se morati cijepiti i jako je bitno da svi na cjepiva gledamo kao na nešto pozitivno što nam pomaže očuvati zdravlje, a ne instrument države kojim ona pokušava ostvariti neke svoje ciljeve. Ukoliko netko misli drugačije, ima na to pravo, jer rizici koje nosi ovaj konkretni virus ne opravdavaju bilo kakvu prisili u tom pogledu.

'Notorna je laž da sam rekao da su cijepljeni generatori novih varijanti'

3) Moja izjava da nove varijante nastaju u cijepljenima je izvađena iz konteksta i notorna je laž da sam rekao da su cijepljeni „generatori novih varijanti“. Nove varijante nastaju i u cijepljenima, i u ne-cijepljenima. No ono što je nedvojbeno, a to je jasno napisano i u tekstu koji sam objavio, je da upravo cijepljeni potiču širenje varijanti koji „bježe“ imunitetu koji daje cjepivo. Kod ne-cijepljenih se sve varijante ravnopravno „natječu“, no kod cijepljenih one varijante koje izbjegavaju uski imunitet koji daje cjepivo imaju selektivnu prednost. Kako se stvari razvijaju, nema nikakve sumnje da će se uskoro pojaviti neka varijanta protiv kojih postojeća cjepiva neće davati zaštitu. S druge strane, oni koji se susretnu sa živim virusom razvijaju puno širi imunitet koji bolje štiti od raznih budućih novih varijanti. Na razini pojedinca je naravno manji rizik cijepiti se, nego susresti se sa živim virusom, no na razini društva, bolje je da postoji dio ljudi koji su razvili širi imunitet i predstavljaju branu širenja tih novih varijanti. Ukoliko je kod tih ljudi rizik prebolijevanja mali, supresija širenja u tim skupinama je dugoročno štetna, a ne korisna.

'Izjava se vadi iz konteksta'

4) Moja izjava „Da je pandemija praktično gotova“ se također vrlo često vadi iz konteksta i prikazuje kao pogrešna. Svi oni koji su se potrudili pročitati originalni post iz ožujka lako mogu vidjeti da sam rekao da će se virus i dalje širiti, no da je preko polovine Hrvatske već zaštićeno i da ne možemo imati još jedan veliki val, te da je u tom kontekstu pandemija praktično gotova. Treći val koji je došao bio je oko polovine prethodnog i niti u jednom trenutku nije ugrozio funkcioniranje našeg zdravstvenog sustava. Da, bilo je teško bolesnih ljudi, a neki od njih su umrli, no virusi su uvijek ubijali i ubijat će ljude i tu ne možemo napraviti apsolutno ništa, osim što svatko od nas treba raditi na svom osobnom zdravlju i brinuti se da imamo jak i zdrav imuni sustav, poručio je Gordan Lauc.