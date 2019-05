ĆIRO O SURADNJI S PUPOVCEM: ‘Ljudi će shvatiti da sam imao pravo, ali se bojim da to neću doživjeti’

Ćiro Blažević tvrdi da je snimio promidžbeni spot za SDSS Milorada Pupovca jer želi ljubav i toleranciju

Nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević došao je ponovno u središte zanimanja javnosti nakon što je snimio promidžbeni spot za SDSS Milorada Pupovca, čije promidžbene predizborne plakate u zadnje vrijeme izgrednici učestalo šaraju porukama mržnje. U razgovoru za Večernji list, Ćiro je rekao kako ta suradnja ne znači i da će se politički angažirati, jer ne misli da je za to nadaren. Snimio je spot, kaže, jer želi ljubav i toleranciju.

“Nisam nikad bio političar, jer nisam za to nadaren. Reći ću ti, za mene onaj najmjerodavniji, Franjo Tuđman, rekao mi je doslovno ovako: ‘da vas nikad više nisam čuo da pričate o politici jer pojma nemate.’ Pa je dodao da ni o nogometu nemam pojma… Ma gledaj, sine, nitko bolje od tebe me ne poznaje, pa mi radimo već 30 godina i vjerujem da znaš moju manu, a ta je da volim ljude. Ako bi netko trebao biti šovinist s obzirom na sve što sam prošao i u djetinjstvu i u mladosti, onda bih to trebao biti ja. Ali nisam, mene je Bog obdario humanošću, a ne znam je li to zapravo hendikep. Volim ljude i imam kapacitet praštanja. Jesam vjernik i jako mi imponira ovaj današnji Papa koji je veliki zagovornik ljubavi. Znam neke stvari prepoznati, Papa je manga kakvu svijet nije vidio, u pozitivnom smislu. I ponovit ću da i ja želim ljubav i toleranciju i zato sam snimio taj spot, pa ti ljudi imaju hrvatske putovnice, kakve veze ima što su Srbi, oni su naši sugrađani. A što se politike tiče, samo sam jednom bio angažiran u Skupštini grada Zagreba, kada sam branio Milana Bandića“, rekao je Ćiro.

Bori se s mišlju da odlazi

Kaže kako mu prilaze stariji ljudi “koji su u jeseni života” te mu zamjeraju što je snimio promidžbeni spot za SDSS. Međutim, to mu ne smeta jer “zna da je napravio nešto što mu nalaže savjest”. “Jednog dana će ti koji su mi j…. majku reći – Ćiro je imao pravo, ali nažalost, Ćire više neće biti kad se to dogodi, znaš li koliko ljudima treba vremena da se osvijeste?”, dodao je.

O suradnji uopće nije dvojio kada ga je Pupovac nazvao. Iako je ubrzo shvatio da bi reakcije mogle biti negativne, nije želio odustati od suradnje. “Mislim da će jednog dana svi ovi koji mi zamjeraju snimanje tog spota shvatiti da sam imao pravo. No za to treba proći određeno vrijeme, a bojim se da ja to neću doživjeti. U debeloj sam jeseni života i, da ti budem iskren, strašno se borim s mišlju da odlazim. Kad pogledam novine, uhvatim se da gledam osmrtnice.”

Vjeruje u Plenkovića

Ćiro kaže da za dopuštenje snimanja spota nije nikoga pitao, pa ni predsjednika HDZ-a, Andreja Plenković za kojeg je bio uvjeren da mu neće zamjeriti. “Do Plenkovića i njegova mišljenja jako mi je stalo jer je Plenković legitimni nasljednik Franje Tuđmana, to je jedini čovjek koji može Hrvatsku izvesti iz ove neimaštine jer je pravičan, iza njega nikakvih repova nema, a njegova je inteligencija – plafon”, rekao je Blažević te dodao da je njegov odnos s Plenkovićem “savršen”.