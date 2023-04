Iako se čini da je konačno i nama granulo sunce, čini se da ćemo kratko uživati u sunčanom vremenu.

Tjedan smo započeli oblačno i kišovito, a promjenjivo će biti i danas uz premještanje frontalnog poremećaja i nove ciklone iz Sredozemlja. To će za sobom povući malo hladniji zrak sa sjevera kontinenta, koji će obilježiti sredinu tjedna, ističe RTL-ov metereolog Dorian Ribarić, prenosi Danas.hr

Utorak

Ujutro najprije postupan prestanak oborina, a prijepodne i djelomično razvedravanje. Malo kiše se očekuje još kratko na krajnjem istoku i jugu zemlje, a ponovno će se prema sredini dana oblačiti na širem riječkom području. U noći samo prolazno vjetrovitije uz pojačan sjeverozapadnjak, a zatim oko Istre pojačana bura.

Već poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj stiže novo naoblačenje, ali će kiše biti manje, tek povremeno, a rijetko će pritom zagrmjeti, u glavnom na krajnjem sjeveru ili oko Korduna i Banije. Vjetar slab, uz pljusak moguće pojačan sjeverni, a temperatura oko 16-17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčana razdoblja, a onda postupan porast naoblake, prema večeri sve izglednija kiša, ponegdje moguća i grmljavina. Do tada malo ugodnije, iako uz sličnu temperaturu između 16 i 18 °C.

U Dalmaciji oblačnije i nestabilnije uz pljuskove, lokalno izraženije i praćene grmljavinom, osobito u zaobalju. Prolazno će zapuhati slabo jugo i jugozapadnjak, a navečer okrenuti na buru i tramontanu. Temperatura malo niža od jučerašnje.

Na sjevernom Jadranu do kraja dana stanjivanje zatim i raskidanje oblaka sa zapada uz postupno sve manje kiše, koja će se najdulje zadržati na području Like. Slaba do umjerena bura, navečer će pojačati, a činit će se na vjetru i svježije nego jučer. Bit će između 14 i 17 °C.

Upaljen meteoalarm

Na snazi je i upozorenje na nevrijeme putem sustava Meteoalarm, i to za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Na moru su lokalno moguće nevere!

Do kraja tjedna na kopnu

Od srijede do petka na kopnu znatno stabilnije i sunčanije. Bit će tu i tamo dnevnog razvoja oblaka, ali samo uz malu mogućnost za koju kap kiše i to uglavnom samo u gorju. Jutra će zato u početku biti prohladna, no danju postupno sve toplije, u danima vikenda i preko 20 °C. No, baš za vikend i promjenjivo, pa valja računati na češće, ali kratke pljuskove.

Do kraja tjedna na moru

Na Jadranu sve do kraja tjedna gotovo potpuno suho, pretežno sunčano pa i ugodno toplo. Tek će u srijedu još u početku biti umjerene, ponegdje jake bure i tramontane. Postupno toplije.