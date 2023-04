Zadnjih nekoliko mjeseci lome se koplja oko skupih usluga, a posebice oko onih u frizerskim salonima. Uvođenjem eura cijene su naglo skočile pa mnogi odbijaju odlaziti u frizerske salone, već se sami ošišaju kod kuće.

Javila nam se čitateljica koja ima nefarbanu dugu kosu i šišanje vrhova, odnosno tri centimetra, platila je 35 eura, odnosno 270 kuna. U cijenu je uključeno pranje kose, kao i frizura, ali šišanje vrhova svejedno je preskupo, naglašava nam čitateljica.

Razlika u cijeni zbog dužine kose

Usporedbe radi, isto šišanje za osobu koja ima kosu do ramena, što bi se moglo okarakterizirati kao kratka kosa, platilo bi se 20 eura, odnosno 150 kuna. Jedina je razlika - dužina kose. Ali svejedno, riječ o identičnom šišanju od tri centimetra, ali na drugačijoj dužini kose.

Stoga smo kontaktirali potpredsjednika CEH-a frizera i kozmetičara, Davora Lepku. On je i sam frizer u salonu u Slavoniji, točnije u Pakracu.

"Smatram da svaka duža kosa zahtjeva puno više pročešljavanja, provjera, i tako dalje... Dok se detaljno dodatno sve provjeri, to potraje. Dok vi iščešljate kosu do kraja, povučete lijevo-desno... Više se vremena izgubi, dok je na kraćoj kosi to ipak brže", rekao nam je potpredsjednika Lepka.

Cijene šišanja kratke kose idu i do 47 eura!

Odlučili smo nazvati nekoliko frizerskih salona u Zagrebu kako bismo vidjeli kako se kreću cijene šišanja. Riječ je ravnoj kosi dužine do ramena i potrebno je šišanje vrhova, odnosno nekih 2-3 centimetara. U salonima desetak minuta izvan centra Zagreba cijena se kreće oko 20 eura, dok je u samome centru cijena 37 eura, a u nekim salonima ta cijena ide čak i do 47 eura! Pritom su naglasili da cijena može biti i veća od navedenih, ali se to tek može znati kada osoba dođe u salon i kada frizer vidi o kakvoj je točno kosi riječ. U tu cijenu je uključeno pranje, šišanje i sušenje kose. Lepka nam je objasnio ovaj "fenomen".

"Razlika je u samim frizerima. Neki se konstantno educiraju, neki konstantno ulažu u sebe, dok neki stoje u mjestu. Neki saloni nisu u sustavu PDV-a, a neki saloni gdje ima više zaposlenih jesu. Već na tom PDV-u je razlika. Oni koji ne mogu dobiti klijenta svaki dan u isto vrijeme jer nije dovoljno kvalitetan na kraju još spušta cijene jer je to na rubu nekog poslovanja."

Poskupljenje usluga za otprilike pet eura

U razgovoru s drugima smo otkrili kako muško šišanje otprilike košta oko osam eura, dok žensko šišanje otprilike košta 20-ak eura. Svi su pritom naglasili kako su se usluge povećale otkako je uveden euro, i to za otprilike pet eura.

"Usluge u Zagrebu i na moru su već i prije bile skuplje u odnosu na cijene ovdje u Slavoniji. U Zagrebu je veće tržište, a bolji saloni imaju klijente koji mogu više plaćati. Nisu ni svi proizvodi cjenovno isti ili kvalitetniji. Ovisi tko s čime radi. Mi smo ovdje dizali cijene prvenstveno jer smatram da nam frizerski saloni na moru otimaju radnike i mi smo prisiljeni, ako želimo sačuvati svoje radnike i da nam ne idu van ili na more, njima zaraditi za veću plaću. Radnik u području Slavonije, Zagreba ili Dalmacije sigurno nije isto plaćen. I zato smo morali dići cijene da nam ne odu negdje drugdje."