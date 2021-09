Pandemija koronavirusa utjecala je i na građevinski sektor, a već neko vrijeme građevinari upozoravaju da cijene materijala rastu i da će to postati veliki problem i za krajnje korisnike, odnosno kupce stanova.

Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović za RTL.hr rekao je da je puno faktora utjecalo na rast cijena stanova, ali da je taj trend vidljiv već dvije godine.

"Isto tako, nakon potresa je smanjen interes za stariju gradnju. Ali, to je globalni trend, nije to samo u Hrvatskoj", kaže Ranilović.

Upozorava da je došlo i do polarizacije cijena te da nije isto kad je stan u centru grada ili kad je on na periferiji.

"Cijene koje jesu su ti okviri, ne očekujem bitan rast. One su dosegle neku razinu i one će se tu negdje kretati, ovisno o kvaliteti gradnje, lokalitetu. Ne očekujem da će to otići u nebesa, da neće biti priuštivo. Cijena će ovisiti o lokalitetu i kvaliteti gradnje nekretnine", zaključuje Ranilović.

Nema dovoljno radne snage

Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže da je građevinski materijal tek djelomično poskupio.

"Ne možemo reći da su svi materijali poskupjeli. Pitanje je naravno koliko željezo participira u izgradnji. Veći problem je cijena radne snage. Nema na tržištu dovoljno radne snage. A potražnja za građevinom je velika, i u Hrvatskoj i EU. To će biti veći problem", smatra Novotny.

"Cijene su narasle na Jadranu i u Zagrebu. Razlog? Štednja je iz banaka otišla u nekretnine, a Hrvatska je jedna od zemalja koja nema porez na nekretnine. A nekretnine se iznajmljuju… I zbog toga su isto narasle cijene stanova. Ali, ponavljam ne svugdje", zaključuje Novotny.

Puno ovisi i o cijenama građevinskog zemljišta

Vlasnica agencije za poslovanje nekretninama Biliškov nekretnine, Jasminka Biliškov, rekla je da su cijene zadnjih godinu dana porasle značajno, a razlog je tome što su cijene materijala, sirovina poskupjele i cijena građenja je otišla.

"Sve skupa je rezultiralo višom cijenom nekretnina. Cijene su dosta visoke i mislim da će se rast zaustaviti, ali i dalje sve ovisi o cijenama građevinskog materijala i sirovinama, a također i cijenama građevinskog zemljišta. Ako cijene materijala i dalje budu rasle, morat će rasti i cijene…", upozorava Biliškov.

Inače, u ovom trenutku cijena kvadrata novog stana u Zagrebu, koja uvelike ovisi o lokaciji gdje je stan nalazi, kreće se u iznosu od 2000 do 3500 eura za kvadrat.

Što se tiče novogradnje u Zagrebu, ona je dosta zanimljivija zbog potresa koji se dogodio i kupci se radije odlučuju za novogradnju, rekla je Biliškov dodajući da je malo i građevinskih parcela i da sukladno tome raste i cijena zemlje koja utječe i na konačan proizvod - stan.