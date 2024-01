Rješavanje stambenog pitanja u Hrvatskoj za velik dio građana gorući je problem. Neizvjesnost koju donosi budućnost, primanja, nesigurnost posla i inflacija, razlozi su zašto se neki ne upuštaju u kupovinu vlastite nekretnine. No, odlučuju se za najam. Ali, ni tu situacija nije bajna za prosječnog građanina.

Što se tiče najma, sve je više onih koji su ogorčeni cijenama. "Previsoke su", kažu nam građani. Pogotovo su tu stari stanovi koji su precijenjeni, a neuređeni. S druge strane, najmodavce muče njihovi problemi, žele vratiti uloženo, imati sigurna primanja i najmoprimca koji će redovno plaćati svoje obaveze.

Najmoprimci se pak osim na neuređene stanove, žale na naporne vlasnike koji stalno dolaze i provjeravaju, ne žele urediti stan, a dižu cijene...

Iako mnogi priželjkuju pad cijena, tek se treba vidjeti što će donijeti ova godina. Rast cijena smo imali 2023. godine u odnosu na 2022., kada govorimo o svemu na tržištu nekretnina. Sada ćemo vidjeti kako će se 2024. ponašati u odnosu na prošlu godinu.

Skok cijena najma

"Sve diktira ponuda i potražnja. Ono što utječe je inflacija, narasla je cijena svega. S druge strane stanovi su poskupjeli. Ljudi koji investiraju u nekretnine da bi ih iznajmljivali rade to pod nekom pretpostavkom da će ostvariti određeni povrat. Primjerice 4-5 posto godišnje, i nije isto ako vi stan platite dvije ili četiri tisuće eura po kvadratu. To je jedan od razloga zašto su cijene takve. S druge strane imamo potražnju. Djelomično nam je fond stanova iznajmljen Ukrajincima, a ono što isto sada utječe na tržište najma su strani radnici kojih ima sve više. Oni moraju biti negdje smješteni, pa postoje i kolektivni smještaji. Sve više se unajmljuju individualne nekretnine pa možemo reći da potražnja generira jednostavno cijenu", kazao je za Net.hr direktor Opereta nekretnine, Boro Vujović.

Obitelji se susreću s problemima i kod kupnje i iznajmljivanja.

"Ljudi koji rješavaju stambeno pitanje imaju problem jer sve kupuju oni koji imaju novca za investiranje. Isto tako obiteljima je teško naći stan, možemo reći, za neku normalnu cijenu. Ako uspoređujemo nekoga tko će smjestiti radnike, on možda može platiti više neki najam, nego ljudi koji rade, njih dvoje, i trebaju neki smještaj", dodao je Vujović.

Cijene najma u Zagrebu

Činjenica je da su cijene narasle, pogotovo u Zagrebu.

"Što je zapravo prosječna cijena, to je jako paušalno, ali to je nekih 13, 14 eura po kvadratu. To ovisi je li riječ o malom stanu, je li to novi stan, s bakinim namještajem, bez namještaja, sređen, nesređen, vrlo je nezahvalno povlačiti neku medijalnu sredinu",objasnio je Vujović za Net.hr.

