Iz Vlade su tvrdili kako je s telekomima postignut dogovor da do kraja godine poskupljenja neće biti - to se pokazalo kao lažno obećanje. Jedan od operatera potvrdio je za RTL da će cijene usluga biti više.

'Mislim da nije u redu'

Od 1. srpnja će usluge jednog od teleoperatera biti 8,5 posto skuplje. Opravdanje - indeksacija zbog inflacije - građani to teško prihvaćaju, piše Danas.hr.

"Pa nekako očekivano s obzirom na situaciju, ali to ne znači da je opravdano", kaže Marin Capan iz Zagreba.

"Mislim da nije uredu i mislim da bi cijene trebale ostati kakve su bile do sada", kaže Ivan Martinić iz Zagreba.

"U ovoj državi se sve radi kontra zakona. Ne podržavam!", odlučan je Ivica Borovečki.

"Pa mislim da sve što danas poskupljuje pravda se inflacijom. Sad je li to uredu ili ne, treba se malo pobolje istražit", kaže Roko Odžić Pezelj.

'Dogovor je bio da se do kraja godine neće podizati'

Jedan od tri najveća operatere na hrvatskom tržištu ostao je nepokolebljiv.

"Zbog nekoliko godina nestabilnih tržišnih uvjeta, velikih izazova u poslovanju i visokoj stopi inflacije, od 1. srpnja A1 Hrvatska primijenit će indeksnu klauzulu na mjesečne naknade tarifa, paketa i opcija definiranih službenim cjenikom kompanije", kažu iz A1 za RTL.

Dakle, ministra Butkovića nisu poslušali. On najavljuje nove razgovore.

"Dogovor je bio da se do kraja godine neće podizati cijene, A1 je to najavio, vidjet ćemo u dijalogu s njima pozvat ćemo ih opet pa ćemo vidjeti što se tu događa. Budući da još uvijek nije došlo do poskupljenja, to ćemo još razmotriti", poručio je ministar.

No, budući da A1 očito nema namjeru slušati ministra, veći računi će korisnike dočekati u kolovozu. Iz Hrvatskog telekoma kažu da odluku o poskupljenju nisu donijeli, dok od Telemacha nismo dobili odgovor, ali prema zakon cijene ne mogu povećati prije nego obavijeste korisnike.

"Operator mora korisnike obavijestiti 30 dana prije nego što će doći do poskupljenja, HAKOM nešto više od toga, dakle, nekih osam dana prije tih 30 dana, i to je zapravo vrijeme u kojem korisnik odlučuje hoće li nastaviti koristiti uslugu", kaže Andro Marčev, rukovoditelj Odjela zaštite korisnika HAKOM-a.

Ipak, besplatan raskid ugovora, neće biti moguć

"S obzirom na to da je operator početkom godine taj dio uvrstio u opće uvjete i tada dao korisnicima rok od 60 dana pravo na raskid, sada korisnik nema pravo na raskid bez plaćanja naknade", dodaje Marčev.

Dakle, ako ugovor s A1 nisu raskinuli nakon najave mogućeg poskupljenja nekad u budućnosti jer su vjerovali ministru da poskupljenja neće doći, sad će to platiti. A kad konkurencija vidi da je jedan teleoperater cijene povećao, neće stajati na putu i drugima da slijede primjer.