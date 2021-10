Cijene goriva u Hrvatskoj ponovno su ovog tjedna dosegle rekordne visine, što je mnoge koji žive uz granicu sa susjednim državama navelo da razmišljaju o 'tankanju' u inozemstvu.

Prema informacijama portala Cijenegoriva.info ovog tjedna cijena litre benzina eurosuper 95 kreće se od 11 do 11,27 kuna za litru, eurosuper 100 je od 11,69 do 11,83 kune, a eurodizela od 10,87 do 11,29 kuna za litru.

BiH

Ovog tjedna zanimanje javnosti već je pobudila priča da bi Dalmatinci po gorivo mogli krenuti u susjednu BiH gdje se cijene goriva bitno jeftinije nego u Hrvatskoj. Prema posljednjim informacijama Federalnog ministarstva trgovine, jučer je prosječna maloprodajna cijena goriva usporedivog s našim eurosuper 95 iznosila 8,77 kuna za litru, dok je to za dizel 8,50 kuna za litru.

Kada bi se usporedio cijeli prosječni spremnik od 50 litara, hrvatski vozači koji toče eurosuper 95 na njemu bi u BiH uštedjeli oko 120 kuna, dok je to kod dizela oko 130 kuna.

Slovenija

Mnogo manju uštedu na spremniku goriva imali bi stanovnici sjeverne Hrvatske koji bi se odlučili "tankati" u Sloveniji. Prema informacijama AMZS-a, cijena eurosupera 95 u toj državi ovog tjedna je oko 9,75 kuna za litru, što je oko kunu i 40 lipa jeftinije nego u Hrvatskoj. Na cijeli spremnik to bi bila ušteda od oko 70 kuna. Za litru eurosupera 98 kod naših sjevernih susjeda platit ćete oko 11,13 kuna za litru, dok će vas dizel koštati 10,41 lipu po litri. Na cijeli spremnik dizela uštedjeli biste oko 35 kuna.

Srbija

Slavonci, koji će se odlučiti otići po gorivo u susjednu Srbiju, uštedjet će još i manje nego oni koji odu u Sloveniju. Cijena litre eurosupera 95 je kod naših istočnih susjeda oko 10,33 kuna, eurosupera 98 oko 11 kuna, a dizela oko 10,48 kuna za litru.

Mađarska

Malo bolji izbor od Srbije je Mađarska u kojoj je eurosuper 95 oko 9,73 kune, eurosuper 98 oko 10,11 kuna, a dizel oko 9,96 kuna za litru. Tu je razlika za sva tri goriva veća od kune pa bi i ušteda po spremniku bila više od 50 kuna. Nekima premalo, no ako ste jako blizu granice, moglo bi se i isplatiti.

Crna Gora

U Crnoj Gori cijena eurosupera 95 je oko 10,41 kunu, a dizela oko 9,28 kuna. Tu bi stanovnici juga Hrvatske, na punom tanku, u novčaniku mogli sačuvati čak 90 kuna za neke druge troškove, ako se odluče potegnuti preko granice.

Italija

Najgore vijesti imamo za Istrijane, kojima se nikako ne isplati po gorivo ići u Italiju jer je tamo gorivo bitno skuplje nego u Hrvatskoj pa je savjet da natočite u Hrvatskoj, ako već morati tamo putovati automobilom. Cijena litre eurosupera 95 u Italiji je oko 12,88 kuna, eurosuper 98 stoji 14,38 kuna, dok je cijena litre dizela 11,83 kune.

Sve i ako se ne odlučite na odlazak preko granice po gorivo, možemo zaključiti da svi naši susjedi, osim Talijana, u ovom trenutku plaćaju jeftinije gorivo nego što ga plaćamo mi u Hrvatskoj.