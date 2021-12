U Hrvatskoj pada broj novozaraženih, kao i pritisak na bolnice pa je, po svemu sudeći, prošao i vrhunac četvrtog vala epidemije.

''Nadamo se da je četvrti val na svoj silaznoj putanji, to je tako zadnja tri do četiri tjedna. To je, kada gledamo na dnevnoj razini, to je smanjenje od nekakvih 16 do 17 posto. To su sigurno dobre vijesti'', izjavila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži prvog'.

Još nema službene potvrde omikrona u Hrvatskoj

Napomenula je kako još nema službene potvrde o pojavi omikron varijante u Hrvatskoj.

''Danas će se to rasvijetliti, za sada još nema službene potvrde. Radi se o jako zaraznoj varijanti, u Južnoj Africi je dominantna u odnosu na delta soj. Do porasta je došlo u Africi u dva do tri tjedna. Ova varijanta se može brzo širiti te može već sada globalno doći do zaraze'', dodala je.

Voditeljica ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj Iva Pejnović Franelić smatra da je još rano da bi mogli biti potpuno sigurni da će se varijanta omikron širiti, ali da postoje karakteristike toga. Ona ističe da je delta varijanta za sada još uvijek dominantna.

''Najvažnije je da imamo alate koji su za sada se pokazali vrlo učinkoviti u sprečavanju širenja, trebamo ih nastaviti primjenjivati'', kazala je Pejnović Franelić.

'Informacije iz Afrike treba staviti u drugi kontekst'

Virusni imunolog Luka Čičin Šain također je u emisiji 'U mreži Prvog' govorio o novoj varijanti virusa.

''Imamo informacije iz genetske sekvence. Utvrdili smo da ima i znatan broj varijacija unutar omikrona, nekakvih 50, 60 različitih varijanti. Ona se u Africi širi brzo, ali sve treba staviti u jedan kontekst, Afrika je po mnogo čemu drugačija od Hrvatske. Dob je u Južnoj Africi puno niža, prokuženost je relativno vrlo visoka. Informacije iz Afrike treba staviti u kontekst sredine gdje su one primijećene'', kazao je.

Čičin Šain ističe da je još u domeni špekulacija pitanje izbjegavanja imuniteta kod nove varijante.

''Tek se kreće s izoliranjem i testiranjem. Sve je to još u povojima. Već bi mogli do kraja tjedna imati informaciju iz eksperimentalnih studija te ćemo onda znati na čemu smo'', kazao je.

Je li došlo do razmjene genetskog materijala?

Jedna od teorija kaže kako je moguće da je ova varijanta dobila mutaciju pokupivši isječak genetskog materijala drugog virusa, vjerojatno nekoga koji uzrokuje prehladu. Čičin Šain kaže kako je riječ o studiji kolega iz Kanade te da to nije nemoguće.

''Moguće da je došlo do razmjene genetskog materijala, ali u osnovi niti oni nisu sigurni, to je teško dokazivo'', dodao je.

Također, govori se i da će osobe koje budu zaražene omikron varijantom ići u dvotjednu, a ne u desetodnevnu izolaciju.

''Slično je onome kada je dolazila delta varijanta. Mi ne možemo spriječiti dolazak omikrona u Hrvatsku, moguće da je on već tu i da će se danas potvrditi. Ono što možemo napraviti jest usporiti taj ulazak i širenje u Hrvatskoj. To nam je važno da dobijemo određeno vrijeme, da bi mogli biti efikasniji, poglavito na kraju u liječenju toga soja. Usporavanje je izuzetno važno'', kazala je Pavić Šimetin, dodajući da upravo ta 14-dnevna izolacija ima tu svrhu.

'Delta virus je sveprisutan, brojke su kriminalno visoke'

WHO je upozorio da sprečavanje putovanja neće spriječiti širenje omikrona.

''Većina zemalja u ovom europskom prostoru u zadnje vrijeme intenzivira i pooštrava mjere. Politike u vezi s ograničavanjem putovanja su nacionalne odluke. Svaka bi zemlja trebala provesti analizu rizika i koristi'', rekla je Pejnović Franelić.

Što se tiče booster doza, Čičin Šain kaže da ne treba kalkulirati i da, ako je moguće, treba krenuti po tu dozu.

''Delta virus je sveprisutan, brojke su kriminalno visoke. Govorimo o trendu pada, ali to treba staviti u kontekst. Sada imamo 30 i nešto posto pozitivnih, imamo tisuće ljudi koji se svakoga dana dijagnosticiraju. To ne govori da je situacija dobra već govori da je ona mrvicu bolja nego prije nekoliko tjedana. Taj broj može opet krenuti prema gore, ako se opustimo. Ovo je jedan vrlo blagi pad'', kazao je Čičin Šain.