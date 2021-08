Sljedećeg bi tjedna na karti Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) Grad Zagreb i obala Jadrana trebali biti 'u crvenom'. Na to, naime, ukazuju podaci koje je Jutarnji list dobio od HZJZ-a. Samo u posljednja dva dana u Hrvatskoj je zabilježeno preko tisuću novozaraženih, a to uključuje isključivo one koji su testirani PCR testom, što znači da je stvarni broj oboljelih znatno veći budući da službena statistika ne obuhvaća one testirane brzim antigenskim testovima, piše Jutarnji list.

I udio pozitivnih je viši od četiri posto, što je ECDC odredio kao granicu nakon koje se gubi kontrola nad epidemijom. Ipak, unatoč pogoršanju, Hrvatska i ovaj tjedan na karti ECDC-a, koja se bazira na ocjeni regija, nema crvenih područja. Uz Jadran, koji je već bio u 'narančastom', od danas su to i Grad Zagreb i Sjeverna Hrvatska.

Najlošija situacija je na Jadranu

Prema podacima HZJZ-a, koje je objavio Jutarnji list, a uključuju analizu podataka do 15. kolovoza, najlošija situacija je na Jadranu gdje je prosječna 14-dnevna incidencija na 100.000 stanovnika s tim datumom bila 123,28. Slijedi Grad Zagreb sa 95.59, zatim Sjeverna Hrvatska s 54.92, dok je najpovoljnija situacija u Panonskoj Hrvatskoj (koja je još uvijek zelena na karti ECDC-a) - 32. Na razini Hrvatske 14 dnevna incidencija na sto tisuća stanovnika, od 15. kolovoza bila je 79.9.

Gledajući podatke po županijama, najlošija situacija je u Zagrebačkoj županiji i Zagrebu. U glavnom gradu po parametru 14 dnevne incidencije na 100.000 stanovnika broj je 96, ali udio pozitivnih u testiranima iznosi visokih 7.24 posto. U Zagrebačkoj županiji postotak pozitivnih je čak 9.71, što je očito bio jedan od razloga da Sjeverna Hrvatska kao cijela regija postane narančasta. Visok udio pozitivnih je i u Sisačko-moslavačkoj županiji, 6.19 posto, a iznad prihvatljivih četiri posto nalazi se 11 županija. Ni jedna regija s udjelom pozitivnih u testiranima većim od 4 posto ne može biti zelena.

Sve neodoljivo podsjeća na prošlo ljeto

Situacija se pogoršava i u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj dva dana zaredom ima više od 130 oboljelih, dijagnosticiranih PCR testom. Ta županija ima, zajedno sa Zadarskom županijom, najvišu incidenciju u zadnja dva tjedna - prosječno iznad 170 slučajeva - no zbog niskog udjela pozitivnih u testiranima, koji je, prema podacima HZJZ-a, niži od 4 posto, ulazi u narančastu, a ne crvenu kategoriju.

Što se tiče dobne strukture oboljelih i prostornog širenja, neodoljivo podsjećaju na prošlo ljeto, kada se povećanje broja prvo zabilježilo na moru, da bi se kasnije proširilo na kontinent. Također, najviše oboljelih su bili, kao i sada, mladi, koji su povratkom s mora zarazili svoje starije članove obitelji. Od ukupnog broja oboljelih u tjedan dana 14,2 posto su maloljetnici, a polovica njih je u dobi od 15-18 godina. Odrasli u rasponu dobi od 19-65 godina čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih zabilježenih slučajeva zaraze, odnosno 1.546 (78,2 posto), dok osobe starije od 66 godina čine najmanji udio u tjednom broju slučajeva s udjelom od 7,6 posto.

Beroš: Epidemija sada pogađa necijepljene

Ministar zdravstva Vili Beroš u četvrtak je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera upozorio da stopa potvrđenih slučajeva raste peti tjedan zaredom.

"Broj zaraženih raste, no više brine činjenica slabog rasta cijepljenih. Imamo epidemiju necijepljenih. Ova epidemija pogađa necijepljene i oni su postali najbrojniji među novozaraženim, hospitaliziranim i preminulim oboljelima", poručio je Beroš apelirajući ponovno na građane da se cijepe.